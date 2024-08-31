Семак прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Пари НН»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался после матча 7-го тура РПЛ против «Пари НН» (3:0).
«Матч достаточно интересный получился. Ребята молодцы, сыграли хорошо. Возможно, было бы полегче, если несколько очень хороших моментов забили бы раньше. А так, игра до второго забитого мяча держала в напряжении. Любой стандарт или пенальти мог повлиять на ход матча.
Если брать качество игры, то мы ей довольны. Много сегодня создавали, в обороне неплохо играли. Заслуженная победа. Поздравляю ребят и болельщиков с хорошей победой», – сказал Семак.
- «Зенит» вернулся на 1-е место.
- У «Зенита» дубль оформил новичок Лусиано Гонду.
- Следующий соперник «Зенита» – ЦСКА.
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Источник: «Матч ТВ»