Семак прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Пари НН»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался после матча 7-го тура РПЛ против «Пари НН» (3:0).

«Матч достаточно интересный получился. Ребята молодцы, сыграли хорошо. Возможно, было бы полегче, если несколько очень хороших моментов забили бы раньше. А так, игра до второго забитого мяча держала в напряжении. Любой стандарт или пенальти мог повлиять на ход матча.

Если брать качество игры, то мы ей довольны. Много сегодня создавали, в обороне неплохо играли. Заслуженная победа. Поздравляю ребят и болельщиков с хорошей победой», – сказал Семак.

«Зенит» вернулся на 1-е место.

У «Зенита» дубль оформил новичок Лусиано Гонду.

Следующий соперник «Зенита» – ЦСКА.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?