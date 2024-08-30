Соболев – о переходе в «Зенит»: «Я пришел в сильнейшую команду России – для меня честь и счастье играть за нее»

Новичок «Зенита» Александр Соболев прокомментировал свой трансфер из «Спартака» в петербургский клуб.

«Я пришел в сильнейшую команду России. Для меня честь и счастье играть за нее. Я хочу играть как можно больше, как можно больше приносить пользы. Я счастлив.

Когда я переезжал, я не думал о погоде, где я буду жить. Я просто хотел играть за «Зенит». Хочу выигрывать трофеи с «Зенитом». Для меня это огромный вызов.

Команда последние шесть лет выигрывает чемпионство, на носу столетие, ответственность еще больше.

Понимаю, что у большинства болельщиков «Зенита» есть ко мне негатив, потому что я пришел... Все мы знаем, из какой команды.

Я не прошу вас меня поддержать – я прошу дать мне небольшой шансик. Обещаю, что своим отношением к делу и к городу я постараюсь стать для вас своим», – сказал Соболев после презентации.