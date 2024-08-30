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  • Соболев – о переходе в «Зенит»: «Я пришел в сильнейшую команду России – для меня честь и счастье играть за нее»

Соболев – о переходе в «Зенит»: «Я пришел в сильнейшую команду России – для меня честь и счастье играть за нее»

30 августа 2024, 17:17
66

Новичок «Зенита» Александр Соболев прокомментировал свой трансфер из «Спартака» в петербургский клуб.

«Я пришел в сильнейшую команду России. Для меня честь и счастье играть за нее. Я хочу играть как можно больше, как можно больше приносить пользы. Я счастлив.

Когда я переезжал, я не думал о погоде, где я буду жить. Я просто хотел играть за «Зенит». Хочу выигрывать трофеи с «Зенитом». Для меня это огромный вызов.

Команда последние шесть лет выигрывает чемпионство, на носу столетие, ответственность еще больше.

Понимаю, что у большинства болельщиков «Зенита» есть ко мне негатив, потому что я пришел... Все мы знаем, из какой команды.

Я не прошу вас меня поддержать – я прошу дать мне небольшой шансик. Обещаю, что своим отношением к делу и к городу я постараюсь стать для вас своим», – сказал Соболев после презентации.

  • 27-летний Соболев был в «Спартаке» с 2020 года.
  • Его статистика: 140 матчей, 58 голов и 32 ассиста.
  • «Зенит» выкупил форварда за 10 млн евро и заключил с ним контракт по схеме «3+1».

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Соболев Александр
Комментарии (66)
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Spartak_forv@
1725028383
До слез
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alp
1725028406
послетрансферное бла бла бла....
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ivany4
1725028687
До слез! Аж поперхнулся, и не смог выговорить откуда пришел. Зато очень хорошо расписал за чем пришел, и какую бочку печенья и пачку варенья ему посулили.))
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Лицом_на_клаве
1725029588
Будешь забивать болельщик всё простит.
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DVOK68
1725030226
Ну-ну) Попутного ветра в горбатую спину.
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insider_retro
1725030378
Смутное у него представление о чести и счастье...
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Arvlad
1725030486
Жаль! Я был о нём лучшего мнения... Ну, перешёл и перешёл бы молча..., зачем же плевать в душу своим спартаковским почитателям, или они уже в один миг - не "свои"?
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ЗаЖиМ
1725030876
Теперь в ленинградских болотах будет свой дельфин.
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Скай
1725031383
Даа сашок, так ты оказывается дешевка. Ну тады ты перешёл к своим.
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BAIv
1725032874
Надо будет поглядеть этого игруна языком в действие с мячом.
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