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Заявление «Спартака» об уходе Соболева в «Зенит»

30 августа 2024, 16:08
5

«Спартак» подтвердил трансфер нападающего Александра Соболева в «Зенит».

Московский клуб заработал на его продаже около 10 миллионов евро.

«Александр Соболев покидает «Спартак». Красно-белые согласовали с «Зенитом» условия трансфера нападающего в клуб из Санкт-Петербурга.

Соболев выступал за «Спартак» с зимы 2020 года. Сначала на правах аренды из «Крыльев Советов», а затем на постоянной основе.

За четыре с половиной года форвард провел за нашу команду 140 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 голевые передачи.

Вместе со «Спартаком» Соболев выиграл Кубок России, а также завоевал серебряную и бронзовую медали РПЛ.

В 2020-м, будучи игроком красно-белых, Соболев дебютировал за сборную России и провел с тех пор 15 матчей за национальную команду.

ФК «Спартак-Москва» благодарит Александра за годы, проведенные в нашем клубе», – написала пресс-служба столичной команды.

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Источник: сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Соболев Александр
Комментарии (5)
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Spartak_forv@
1725026055
Достойное заявление
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Рыло свина
1725027159
Спасибо за голы! и прощай...
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Arvlad
1725028571
И всё равно, меня никто не переубедит, что во всех этих "аварийных" ситуациях в Спартаке, не замешан тренер, т.к., ещё до своего приезда в команду, он явно уже согласился с устранением игроков, "не отвечающих игровой концепции" тренера... Соболь был следующим на очереди просто. Как-то так я думаю...
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