Заявление «Спартака» об уходе Соболева в «Зенит»

«Спартак» подтвердил трансфер нападающего Александра Соболева в «Зенит».
Московский клуб заработал на его продаже около 10 миллионов евро.
«Александр Соболев покидает «Спартак». Красно-белые согласовали с «Зенитом» условия трансфера нападающего в клуб из Санкт-Петербурга.
Соболев выступал за «Спартак» с зимы 2020 года. Сначала на правах аренды из «Крыльев Советов», а затем на постоянной основе.
За четыре с половиной года форвард провел за нашу команду 140 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 голевые передачи.
Вместе со «Спартаком» Соболев выиграл Кубок России, а также завоевал серебряную и бронзовую медали РПЛ.
В 2020-м, будучи игроком красно-белых, Соболев дебютировал за сборную России и провел с тех пор 15 матчей за национальную команду.
ФК «Спартак-Москва» благодарит Александра за годы, проведенные в нашем клубе», – написала пресс-служба столичной команды.