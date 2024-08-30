Заявление «Спартака» об уходе Соболева в «Зенит»

«Спартак» подтвердил трансфер нападающего Александра Соболева в «Зенит».

Московский клуб заработал на его продаже около 10 миллионов евро.

«Александр Соболев покидает «Спартак». Красно-белые согласовали с «Зенитом» условия трансфера нападающего в клуб из Санкт-Петербурга.

Соболев выступал за «Спартак» с зимы 2020 года. Сначала на правах аренды из «Крыльев Советов», а затем на постоянной основе.

За четыре с половиной года форвард провел за нашу команду 140 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 голевые передачи.

Вместе со «Спартаком» Соболев выиграл Кубок России, а также завоевал серебряную и бронзовую медали РПЛ.

В 2020-м, будучи игроком красно-белых, Соболев дебютировал за сборную России и провел с тех пор 15 матчей за национальную команду.

ФК «Спартак-Москва» благодарит Александра за годы, проведенные в нашем клубе», – написала пресс-служба столичной команды.