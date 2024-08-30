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  • Зарема прокомментировала ожидаемый трансфер Соболева с использованием метафор

Зарема прокомментировала ожидаемый трансфер Соболева с использованием метафор

30 августа 2024, 10:02
14

Супруга экс-президента «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась об ожидаемом трансфере форварда красно-белых Александра Соболева в «Зенит».

«Во-первых, дельфины не живут в мутной воде. Во-вторых, обладают хорошим слухом. В-третьих, не боятся конкуренции с кабанами.

А если серьезно, то при Федуне Соболев продолжал бы раздавать тумаки игрокам «Зенита» за то, что те обидеть пытались Промеса. Без Соболева «Спартак» стал травоядным. Есть еще остренькие зубки у команды, но, увы, без клыков», – сказала Салихова.

  • Официальное объявление о переходе 27-летнего нападающего Соболева из «Спартака» в «Зенит» может последовать в пятницу, 30 августа.
  • Ожидается, что он заключит контракт с сине-бело-голубыми по схеме «4+1». Сумма трансфера составит около 10 миллионов евро.
  • В этом сезоне Соболев провел 1 матч.
  • С 23 июля форвард отстранен от тренировок со «Спартаком».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Соболев Александр Салихова Зарема
Комментарии (14)
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FCSpartakM
1725003398
ну там и без соболя есть кому лещей раздавать. Шамар еще не ушел, если что всегда готов выбежать . Ну а на самом деле, к Бабичу пойди подойди с претензиями, он чуть Швеца не съел бешенными глазами.
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andr2112
1725003760
Иными словами, "Дельфин и русалка (а именно ей стал травоядный Спартак), они если честно не пара...)
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Cleaner
1725004154
Зарема - метафористичка.)
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Таврида
1725005924
Теперь Соболев будет раздавать тумаки игрокам Спартака за Барриоса, бггг
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партизан84
1725006039
Порой даже здоровый зуб нужно удалить, если растёт неправильно и все челюсти мешает
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Бригадный
1725006535
Какая же умничка эта Зарема! Свезло Фядуну, ой как свезло с такой женой! Впрочем, и Зареме - тоже.
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ivany4
1725008542
К сожалению у Заремы испортилось зрение, и она не увидела как из боевого дельфина, Соболев, превратился в неповоротливого тюленя. Потерявшего слух, мозги, клыки и чувство меры, при этом перестав выигрывать конкуренцию у молодых клыкастых кабанов!)) Ну а та муть, которою Федун поднял после чемпионства, оседает по-тихоничку до сих пор. А чехарда с тренерами, как руководящий стиль Федуна, дай Бог остановиться.
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Админ ресурс
1725013584
Экспертнице про клыки виднее
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slavа0508
1725014256
Ну не как на бомбардире без кухарки ...
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АЛЕКС 58
1725023159
Теперь есть кому яйцами трусить на баклан-арене
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