Зарема прокомментировала ожидаемый трансфер Соболева с использованием метафор

Супруга экс-президента «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась об ожидаемом трансфере форварда красно-белых Александра Соболева в «Зенит».
«Во-первых, дельфины не живут в мутной воде. Во-вторых, обладают хорошим слухом. В-третьих, не боятся конкуренции с кабанами.
А если серьезно, то при Федуне Соболев продолжал бы раздавать тумаки игрокам «Зенита» за то, что те обидеть пытались Промеса. Без Соболева «Спартак» стал травоядным. Есть еще остренькие зубки у команды, но, увы, без клыков», – сказала Салихова.
- Официальное объявление о переходе 27-летнего нападающего Соболева из «Спартака» в «Зенит» может последовать в пятницу, 30 августа.
- Ожидается, что он заключит контракт с сине-бело-голубыми по схеме «4+1». Сумма трансфера составит около 10 миллионов евро.
- В этом сезоне Соболев провел 1 матч.
- С 23 июля форвард отстранен от тренировок со «Спартаком».
Источник: «Спорт-Экспресс»