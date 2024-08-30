Зарема прокомментировала ожидаемый трансфер Соболева с использованием метафор

Супруга экс-президента «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась об ожидаемом трансфере форварда красно-белых Александра Соболева в «Зенит».

«Во-первых, дельфины не живут в мутной воде. Во-вторых, обладают хорошим слухом. В-третьих, не боятся конкуренции с кабанами.

А если серьезно, то при Федуне Соболев продолжал бы раздавать тумаки игрокам «Зенита» за то, что те обидеть пытались Промеса. Без Соболева «Спартак» стал травоядным. Есть еще остренькие зубки у команды, но, увы, без клыков», – сказала Салихова.