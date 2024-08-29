В ЦСКА отреагировали на новость, что клубу предлагали Соболева

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо ответил на вопрос об Александре Соболеве.
- Сообщалось, что на прошлой неделе армейцам предлагали взять нападающего «Спартака».
- Клуб отказался вести переговоры о таком трансфере из-за токсичности игрока.
«Без комментариев. Агенты часто предлагают игроков – это нормально, таковы правила рынка», – сказал Брейдо.
- 27-летний Соболев в «Спартаке» с 2020 года.
- Его статистика: 140 матчей, 58 голов и 32 ассиста.
- С 23 июля форвард отстранен от тренировок с основой.
- Ожидается, что «Зенит» выкупит его за 9+1 млн евро.
Источник: Sport24