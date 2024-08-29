Новый инсайд Черданцева по трансферу Соболева в «Зенит»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев сообщил, на каком этапе находится переход Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».
«Коллеги поторопились. Контракт с Соболевым пока не подписан. Но. Сейчас он находится в Петербурге и проходит медицинское обследование», – написал Черданцев в своем телеграм-канале.
- 27-летний Соболев в «Спартаке» с 2020 года.
- Его статистика: 140 матчей, 58 голов и 32 ассиста.
- С 23 июля форвард отстранен от тренировок с основой.
- Ожидается, что сегодня «Зенит» выкупит его за 9+1 млн евро.
Источник: телеграм-канал Георгия Черданцева