Боярский сказал, когда в «Зените» проходит антипатия к игрокам из «Спартака»

Народный артист России и болельщик «Зенита» Михаил Боярский оценил возможный переход в команду нападающего Александра Соболева из «Спартака».
– Ждете ли вы Соболева в «Зените»?
– В принципе, да. Как и все нормальные люди, я в курсе событий, происходящих в «Зените», хотя и не являюсь их инициатором или советчиком. Но, судя по всему, от добра добра не ищут. Соболев – очень хороший игрок, озорной, я за ним наблюдаю. Он проявил себя в «Спартаке» очень активным голеадором.
Другой разговор, многие считают, что на сегодняшний день он не очень нужен. Но я считаю, что в юбилейный год хороший игрок всегда пригодится, потому что обязательно нужно занять в нынешнем сезоне первое место. Я думаю, что с приходом Соболева, нападение только усилится. Я целиком и полностью выступаю за его переход.
– Нет ли к нему антипатии, потому что Соболев перейдет из «Спартака»?
– У нас многие пришли из «Спартака» в свое время. Нет, это все проходит сразу, когда забивается первый гол.
- В следующем году «Зениту» исполняется 100 лет.
- 27-летний Соболев провел в этом сезоне 1 матч за «Спартак».
- Московский клуб отстранил игрока от тренировок с 23 июля.
- Педседатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщал, что петербургский клуб анонсирует информацию, связанную с Соболевым, 29 августа.