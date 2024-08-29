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  • Боярский сказал, когда в «Зените» проходит антипатия к игрокам из «Спартака»

Боярский сказал, когда в «Зените» проходит антипатия к игрокам из «Спартака»

29 августа 2024, 14:11
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Народный артист России и болельщик «Зенита» Михаил Боярский оценил возможный переход в команду нападающего Александра Соболева из «Спартака».

– Ждете ли вы Соболева в «Зените»?

– В принципе, да. Как и все нормальные люди, я в курсе событий, происходящих в «Зените», хотя и не являюсь их инициатором или советчиком. Но, судя по всему, от добра добра не ищут. Соболев – очень хороший игрок, озорной, я за ним наблюдаю. Он проявил себя в «Спартаке» очень активным голеадором.

Другой разговор, многие считают, что на сегодняшний день он не очень нужен. Но я считаю, что в юбилейный год хороший игрок всегда пригодится, потому что обязательно нужно занять в нынешнем сезоне первое место. Я думаю, что с приходом Соболева, нападение только усилится. Я целиком и полностью выступаю за его переход.

– Нет ли к нему антипатии, потому что Соболев перейдет из «Спартака»?

– У нас многие пришли из «Спартака» в свое время. Нет, это все проходит сразу, когда забивается первый гол.

  • В следующем году «Зениту» исполняется 100 лет.
  • 27-летний Соболев провел в этом сезоне 1 матч за «Спартак».
  • Московский клуб отстранил игрока от тренировок с 23 июля.
  • Педседатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщал, что петербургский клуб анонсирует информацию, связанную с Соболевым, 29 августа.

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Источник: «Спорт день за днём»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Соболев Александр
Комментарии (1)
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1724930648
Зендид многих переманивает , думает, что за счет этого сможет на один уровень встать с великими российскими клубами. Но нацпроекту не судьба стать гордостью России, сколько бы чашек не навыигрывали, все равно останутся провинциальными обитателями пердифа.
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