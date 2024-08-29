Боярский сказал, когда в «Зените» проходит антипатия к игрокам из «Спартака»

Народный артист России и болельщик «Зенита» Михаил Боярский оценил возможный переход в команду нападающего Александра Соболева из «Спартака».

– Ждете ли вы Соболева в «Зените»?

– В принципе, да. Как и все нормальные люди, я в курсе событий, происходящих в «Зените», хотя и не являюсь их инициатором или советчиком. Но, судя по всему, от добра добра не ищут. Соболев – очень хороший игрок, озорной, я за ним наблюдаю. Он проявил себя в «Спартаке» очень активным голеадором.

Другой разговор, многие считают, что на сегодняшний день он не очень нужен. Но я считаю, что в юбилейный год хороший игрок всегда пригодится, потому что обязательно нужно занять в нынешнем сезоне первое место. Я думаю, что с приходом Соболева, нападение только усилится. Я целиком и полностью выступаю за его переход.

– Нет ли к нему антипатии, потому что Соболев перейдет из «Спартака»?

– У нас многие пришли из «Спартака» в свое время. Нет, это все проходит сразу, когда забивается первый гол.