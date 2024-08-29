Черданцев назвал лучшего нападающего в России

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев рассказал, какого российского форварда считает лучшим на сегодняшний день.
«Мне все равно, насколько быстро все решится. Я не сват, не брат и не родственник Соболеву. Но просто глупо, когда классный футболист, а Соболев, по моему мнению, является лучшим центральным нападающим страны, не играет в футбол.
Классный футболист должен играть где-нибудь. Поэтому, чем быстрее эта ситуация разрешится, тем лучше для всех заинтересованных сторон», – заявил Черданцев.
- 27-летний Соболев в «Спартаке» с 2020 года.
- Его статистика: 140 матчей, 58 голов и 32 ассиста.
- С 23 июля форвард отстранен от тренировок с основой.
- Ожидается, что сегодня «Зенит» выкупит его за 9+1 млн евро.
Источник: «РБ Спорт»