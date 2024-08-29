Черданцев назвал лучшего нападающего в России

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев рассказал, какого российского форварда считает лучшим на сегодняшний день.

«Мне все равно, насколько быстро все решится. Я не сват, не брат и не родственник Соболеву. Но просто глупо, когда классный футболист, а Соболев, по моему мнению, является лучшим центральным нападающим страны, не играет в футбол.

Классный футболист должен играть где-нибудь. Поэтому, чем быстрее эта ситуация разрешится, тем лучше для всех заинтересованных сторон», – заявил Черданцев.