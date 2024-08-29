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Черданцев назвал лучшего нападающего в России

29 августа 2024, 12:21
11

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев рассказал, какого российского форварда считает лучшим на сегодняшний день.

«Мне все равно, насколько быстро все решится. Я не сват, не брат и не родственник Соболеву. Но просто глупо, когда классный футболист, а Соболев, по моему мнению, является лучшим центральным нападающим страны, не играет в футбол.

Классный футболист должен играть где-нибудь. Поэтому, чем быстрее эта ситуация разрешится, тем лучше для всех заинтересованных сторон», – заявил Черданцев.

  • 27-летний Соболев в «Спартаке» с 2020 года.
  • Его статистика: 140 матчей, 58 голов и 32 ассиста.
  • С 23 июля форвард отстранен от тренировок с основой.
  • Ожидается, что сегодня «Зенит» выкупит его за 9+1 млн евро.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Соболев Александр
Комментарии (11)
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MazaiNN
1724923789
А себя он считает лучшим комментатором страны.
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DVOK68
1724926234
Странное мнение. Ну ладно.Соболев так Соболев)
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...уефан
1724926386
...Жорику бонусов захотелось за прогибы)... Голодает, наверное(...
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zanchenkow
1724926551
Парни, не ведитесь, как я, на всякие телеги по прогнозам – кидалово полное. Найдите в яндексе сайт по фразе: «серебряный прогноз». 11 лет ему! Сайт на первом месте выходит. Доверять можно. МАТЧ ТВ о них говорил. Гарантия на победу!
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NewLife
1724926692
"Я не сват, не брат и не родственник Соболеву. " Но ты жополиз немытых и балаболишь в их пользу.
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Бригадный
1724926739
В 21 веке в России можно назвать 3 самых лучших центрфорвардов. Первый и второй: Дзюба и Соболев. Третий - во времена доисторические, некто Павлюченко.
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Админ ресурс
1724926962
Чердаку прислали наконец газовую методичку, чтоб правильно окучил болотное стадо, что надо радоваться, когда зендид падалью питается))
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Сам_себе_сказал
1724954536
Слишком много в последнее время чердака...инсайдер хренов...на кол бы его посадить....
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