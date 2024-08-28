Черданцев – об инсайде про трансфер Соболева в «Зенит»: «Меня подвели»

Комментатор Георгий Черданцев прокомментировал свое предыдущее высказывание о скором трансфере Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

«Я не буду выдавать свои источники информации. Это серьезный человек. Не могу говорить, кто, но просто так во время эфира меня бы отвлекать не стали. Это по нашим меркам ЧП. Но ситуация того стоила.

Мы согласовали момент, чтобы Саша Аксенов [второй комментатор матча «Динамо» и «Крыльев»] поработал один. Если бы это того не стоило, я бы не получал информацию в режиме реального времени.

Меня подвели. Источник был другой. Это серьезные клубы, очень серьезный уровень. В таких переговорах возникают новые течения. Какие – я не знаю. Я не агент.

Видимо, в какой-то момент сделка заглохла. В бизнесе так бывает. В какой-то момент стороны вновь вернулись к обсуждению. По состоянию на сегодняшний вечер фаза была максимально горячая. К чему придут стороны – будет объявлено официально», – сказал Черданцев.