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  • Черданцев – об инсайде про трансфер Соболева в «Зенит»: «Меня подвели»

Черданцев – об инсайде про трансфер Соболева в «Зенит»: «Меня подвели»

28 августа 2024, 21:53
11

Комментатор Георгий Черданцев прокомментировал свое предыдущее высказывание о скором трансфере Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

«Я не буду выдавать свои источники информации. Это серьезный человек. Не могу говорить, кто, но просто так во время эфира меня бы отвлекать не стали. Это по нашим меркам ЧП. Но ситуация того стоила.

Мы согласовали момент, чтобы Саша Аксенов [второй комментатор матча «Динамо» и «Крыльев»] поработал один. Если бы это того не стоило, я бы не получал информацию в режиме реального времени.

Меня подвели. Источник был другой. Это серьезные клубы, очень серьезный уровень. В таких переговорах возникают новые течения. Какие – я не знаю. Я не агент.

Видимо, в какой-то момент сделка заглохла. В бизнесе так бывает. В какой-то момент стороны вновь вернулись к обсуждению. По состоянию на сегодняшний вечер фаза была максимально горячая. К чему придут стороны – будет объявлено официально», – сказал Черданцев.

  • Ранее в эфире «Матч ТВ» Черданцев заявил: «До 21:00 (мск) Соболев может все-таки перейти в «Зенит». Мы сообщаем об этом первыми».
  • 27-летний Соболев провел в этом сезоне 1 матч за «Спартак».
  • Клуб отстранил игрока от тренировок с 23 июля.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Соболев Александр
Комментарии (11)
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ivany4
1724871733
Это не источник тебя подвел, а мозги!!! Хотя откуда они у тебя и других балаболов с микрофоном, сначала вещаете потом виновных ищете.))
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FCSpartakM
1724871893
Вован и Лексус позвонили черданцу
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Artemka444
1724872084
Уберите уже чердака на чердак!!! Не профессионал от слова совсем
Ответить
...уефан
1724872374
...тебя, как и Соболева развели)...
Ответить
DOCTOR PENALTY
1724872437
Ну нагнал пурги.
Ответить
Desma
1724875391
Гриня, тебя не подвели, а развели как лоха.........
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Garrincha58
1724875780
Тут одновременно идёт договор об аренде Сергеева и тоже видать есть проблемы вот и тянут потянут родить не могут
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neveldomha
1724877694
Ну скажи четыре слова и всё. Я ничего не знаю
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Каратель помойников
1724908145
Чердак просто дешёвка,ведёт себя как бабка-сплетница.
Ответить
Цугундeр
1724910395
Когда перепутал сенсацию с инсинуацией..
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