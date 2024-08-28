Генич назвал ситуацию с Соболевым историей для учебника

Комментатор Константин Генич оценил ситуацию с нападающим «Спартака» Александром Соболевым.

«Это просто история для учебника. Для учебника молодым игрокам о том, как с точки зрения пиар-менеджеров и агентов, самого футболиста развивать свою карьеру. Как относиться к своему контракту. И как себя вести. Идеальное пособие, как можно загубить себя в большой команде.

Как его вернуть? Это Олег Александрович [Малышев] объяснит лучше.

Готов ли «Спартак» выслушать футболиста и его вернуть? Но клуб обязан предоставить ему возможности для тренировок. Но не исключаю, что клуб станет в позу и скажет, что готов платить большую часть зарплаты, но Саша сделал свой выбор и поэтому будет искать вариант с арендой», – сказал Генич.