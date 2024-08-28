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Генич назвал ситуацию с Соболевым историей для учебника

28 августа 2024, 20:04
12

Комментатор Константин Генич оценил ситуацию с нападающим «Спартака» Александром Соболевым.

«Это просто история для учебника. Для учебника молодым игрокам о том, как с точки зрения пиар-менеджеров и агентов, самого футболиста развивать свою карьеру. Как относиться к своему контракту. И как себя вести. Идеальное пособие, как можно загубить себя в большой команде.

Как его вернуть? Это Олег Александрович [Малышев] объяснит лучше.

Готов ли «Спартак» выслушать футболиста и его вернуть? Но клуб обязан предоставить ему возможности для тренировок. Но не исключаю, что клуб станет в позу и скажет, что готов платить большую часть зарплаты, но Саша сделал свой выбор и поэтому будет искать вариант с арендой», – сказал Генич.

  • 23 июля спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал заявил, что форвард Александр Соболев отстранен от тренировок с командой.
  • В сезоне-2024/25 27-летний нападающий провел 1 матч.
  • Сообщалось, что интерес к игроку проявляет «Зенит».

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Соболев Александр
Комментарии (12)
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MazaiNN
1724864862
Тушите свет. Другим пример.
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baggio80
1724865172
Как будто Соболев первый дурачок таких уже было и будет
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Красногорск_Фан
1724866084
Вещуньина с похвал вскружилась голова, От радости в зобу дыханье сперло, — И на приветливы лисицыны слова Ворона каркнула во все воронье горло: Сыр выпал — с ним была плутовка такова. Щелкнул Соболь клювом )))
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andr45
1724866232
" клуб обязан"? Может быть Соболев обязан клубу?)
Ответить
Spartak_forv@
1724866955
А может он решил пойти по пути Лёши Сапогова?Кстати, интересно,чем он занят сейчас
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Garrincha58
1724866978
Через 20 минут он переходит в Зенит. Черданцев только что объявил в прямом эфире матча Динамо - КрСоветов
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ivany4
1724868199
Учебники для дураков еще не придумали и не выпускают.)) Такие истории рассказывают юниорам. Кто умный - запоминает и не повторяет. Ну а дураки не только на историях не учатся, но на своих ошибках. Да и закон для них не писан. ))
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Каратель помойников
1724868325
История для учебника это кокоша и фиалки,вот там болт так болт был забит
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