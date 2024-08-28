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Агент Тюкавина объяснил низкую результативность игрока в этом сезоне

28 августа 2024, 18:56
2

Менеджер Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, считает, что форвард находится в хороших кондициях.

Владислав Радимов сказал, что Тюкавину пора брать на себя роль лидера «Динамо». Константин готов стать лидером?

– Думаю, готов.

– Вас тревожит отсутствие голов у Тюкавина?

– Меня нет. Я вижу, как он пашет и играет. По игре вопросов нет. Он же не машина, чтобы все время играть хорошо. У любого нападающего бывают какие-то безголевые серии.

Тревожило, если бы он плохо двигался по полю, не отрабатывал или еще что-то. Я вижу, что он в хороших кондициях. Костя забьет, и попрет дальше. В прошлом году говорили, что он 8 матчей не забивает, а потом в 12 забил. Ничего страшного. Тюкавин приносит пользу команде – это главное.

– Как думаете, Константину просто не везет с голами?

– Футбол такая штука, везет, не везет. Нужно больше работать и все.

  • 22-летний Тюкавин провел в этом сезоне за «Динамо» 7 матчей, забил 1 гол, отдал 2 передачи.
  • В прошлом сезоне на счету форварда было 17 мячей и 10 голевых пасов в 38 играх за бело-голубых.

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Источник: «Спорт день за днём»
Россия. Премьер-лига Динамо Тюкавин Константин
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