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  • Шикунов объяснил, почему трансфер Соболева в «Зенит» еще не состоялся

Шикунов объяснил, почему трансфер Соболева в «Зенит» еще не состоялся

27 августа 2024, 16:09
8

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов высказался о потенциальном трансфере форварда команды Александра Соболева в «Зенит».

– Вы хорошо общаетесь с Соболевым. На неделе было много слухов – от того, что перейдет в «Зенит» вот-вот, до того, что не перейдет совсем. Что на самом деле?

– Идет процесс переговоров. А как закончится, не знаю.

– Тема не закрыта?

– Думаю, нет.

– В каком состоянии Александр?

– Тренируется один. Конечно, не то состояние, в каком и он себя хочет видеть, и клуб, в который он придет или в котором останется.

– Правильно понимаю, что он хочет перейти в «Зенит»?

– Конечно. А зачем было затевать это все ему? Играл и играл спокойно в «Спартаке». Вот так получилась ситуация, не совсем здоровая.

– В каком плане не совсем здоровая?

– Человека отстранили, он не играет. Это и для него плохо, и для клуба. И в «Зените» его еще нет.

– Есть вероятность, что он уйдет в другой клуб – не в «Зенит»?

– Не могу сказать. Чем-то это все закончится. Пока висячая ситуация. Остаться в «Спартаке» – это не может быть плохим вариантом. Ясно, что последние годы «Зенит» все подобрал под себя – чемпионства, кубки… У «Спартака», к сожалению, сейчас с этим проблемы.

– В ком загвоздка?

– Идет торг. Когда такие футболисты стоят немало. Идет торг, нормальное явление.

– Сколько стоит Соболев сейчас?

– Реально – в районе 10 миллионов евро. Может быть, 9, может быть, 11. Реальная цена – десятка.

  • 27-летний Соболев провел в этом сезоне 1 матч за «Спартак».
  • Клуб отстранил игрока от тренировок с 23 июля.
  • По данным журналиста Ивана Карпова, помимо возможной продажи в «Зенит», у «Спартак» есть варианты с переходом Соболева в чемпионаты Греции и Турции.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Соболев Александр
Комментарии (8)
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slavа0508
1724764607
Отстранили ???А не он ли первый стал устраивать провокации . то бейсболка цвета то бутсы голубенькие . да желания не было у него особого играть за Спартак . так к чему ему тогда тренироваться с командой ???
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baggio80
1724769322
Я буду долго смеяться если зенит его купит и отдаст в аренду в химки )))
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alefreddy
1724772459
второй вариант с арабами будет
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Cleaner
1724774117
Шикунов сказал, что в Спартаке БОЛЬНАЯ ситуация!!!...)))
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R_a_i_n
1724774715
Для клуба это замечательно. Предателя убрали подальше от команды. Вот для Соболева плохо, но... кому до него есть дело?))
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Garrincha58
1724776831
Если бы нужен был то купили бы и за 15, а так какие могут быть торги. Ещё причина может быть в том что Зенит не хочет платить деньги именно Спартаку, чтобы те не усилились ещё кем-нибудь, а может и не в этом причина и вообще по большому просто уже наср...ь на эту ситуацию
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