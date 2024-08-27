Шикунов объяснил, почему трансфер Соболева в «Зенит» еще не состоялся

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов высказался о потенциальном трансфере форварда команды Александра Соболева в «Зенит».

– Вы хорошо общаетесь с Соболевым. На неделе было много слухов – от того, что перейдет в «Зенит» вот-вот, до того, что не перейдет совсем. Что на самом деле?

– Идет процесс переговоров. А как закончится, не знаю.

– Тема не закрыта?

– Думаю, нет.

– В каком состоянии Александр?

– Тренируется один. Конечно, не то состояние, в каком и он себя хочет видеть, и клуб, в который он придет или в котором останется.

– Правильно понимаю, что он хочет перейти в «Зенит»?

– Конечно. А зачем было затевать это все ему? Играл и играл спокойно в «Спартаке». Вот так получилась ситуация, не совсем здоровая.

– В каком плане не совсем здоровая?

– Человека отстранили, он не играет. Это и для него плохо, и для клуба. И в «Зените» его еще нет.

– Есть вероятность, что он уйдет в другой клуб – не в «Зенит»?

– Не могу сказать. Чем-то это все закончится. Пока висячая ситуация. Остаться в «Спартаке» – это не может быть плохим вариантом. Ясно, что последние годы «Зенит» все подобрал под себя – чемпионства, кубки… У «Спартака», к сожалению, сейчас с этим проблемы.

– В ком загвоздка?

– Идет торг. Когда такие футболисты стоят немало. Идет торг, нормальное явление.

– Сколько стоит Соболев сейчас?

– Реально – в районе 10 миллионов евро. Может быть, 9, может быть, 11. Реальная цена – десятка.