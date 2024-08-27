Агкацев ответил на вопрос об уходе из «Краснодара»

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев не видит причин для ухода из клуба этим летом.

– Каждое трансферное окно появляются слухи о вашем уходе в топ‑клубы. Можете успокоить болельщиков, что никуда из «Краснодара» не уйдете?

– С чего я должен уходить? Если вы не видели, то я подписал с «Краснодаром» новый контракт. Считаю, что здесь больше нечего обсуждать.

– Можно ли сказать, что в России ты будешь играть только за «Краснодар»?

– На сегодняшний день я игрок «Краснодара», поэтому только об этом клубе хочу говорить.

В июне «Краснодар» продлил контракт с 22‑летним Агкацевым до 2029 года.

Ранее СМИ сообщали об интересе к вратарю со стороны «Спартака» и «Зенита».

Агкацев в текущем сезоне принял участие в 9 матчах «Краснодара», пропустил 7 голов, провел 5 встреч на ноль.

Отличите правду от лжи и заберите специальный бонус!