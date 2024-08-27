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Агкацев ответил на вопрос об уходе из «Краснодара»

27 августа 2024, 12:23
4

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев не видит причин для ухода из клуба этим летом.

– Каждое трансферное окно появляются слухи о вашем уходе в топ‑клубы. Можете успокоить болельщиков, что никуда из «Краснодара» не уйдете?

– С чего я должен уходить? Если вы не видели, то я подписал с «Краснодаром» новый контракт. Считаю, что здесь больше нечего обсуждать.

– Можно ли сказать, что в России ты будешь играть только за «Краснодар»?

– На сегодняшний день я игрок «Краснодара», поэтому только об этом клубе хочу говорить.

  • В июне «Краснодар» продлил контракт с 22‑летним Агкацевым до 2029 года.
  • Ранее СМИ сообщали об интересе к вратарю со стороны «Спартака» и «Зенита».
  • Агкацев в текущем сезоне принял участие в 9 матчах «Краснодара», пропустил 7 голов, провел 5 встреч на ноль.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Агкацев Станислав
Комментарии (4)
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MazaiNN
1724751503
К чему такие вопросы? Как будто кто то ответит как то иначе
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zigbert
1724754825
Заголовок очень уж провокационный.
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NewLife
1724758900
На Матч тв работают умственно отсталые люди)
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Николай-Колесниченко-vkon
1724913229
А топ клуб - это Спартак? Странно.
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