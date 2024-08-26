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  • Боярский высказался о возможном трансфере Соболева в «Зенит»

Боярский высказался о возможном трансфере Соболева в «Зенит»

26 августа 2024, 11:28
16

Болельщик «Зенита» артист Михаил Боярский выразил мнение о возможном переходе в команду нападающего Александра Соболева из «Спартака».

– По-прежнему много разговоров о потенциальном трансфере Александра Соболева в «Зенит». Как вы к этому относитесь?

– Я обеими руками за! Это очень хороший игрок. У них есть что-то общее с Сергеевым. Тем не менее это сильный, выносливый и молодой нападающий. К тому же не бразилец, что важно.

– Не смущает ли вас его бэкграунд: поведение, отстранение от тренировок в «Спартаке»?

– Я думаю, что это все внутренняя ситуация, которая никак не отображается на общем состоянии команды. Личные проблемы – пускай они сами их решают.

  • 27-летний Соболев провел в этом сезоне 1 матч за «Спартак».
  • Клуб отстранил игрока от тренировок с 23 июля.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Соболев Александр
Комментарии (16)
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yfankow
1724664656
Мужики, кто любит ставить. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Потеряете деньги. Есть отличный 11-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «серебряный прогноз». На МАТЧ ТВ про них сюжет был. Прогнозы играют до победы!
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ScarlettOgusania
1724664847
шляпа ты зеленоглазая! выбираешь качества Соболя, "сильный, выносливый и молодой", будто раба на свою плантацию в Комарово покупаешь, а он ещё и "нырять" умеет, чисто дельфин!))
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ivany4
1724665999
Напишите мюллеру письмо. Пусть не скупится, даст в два раза больше, и забирает этого "гения футбола". Все равно деньги выбрасывает на легионеров.
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alp
1724667048
Михаил, ты не прав!
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Garrincha58
1724667720
Я согласен с Михаилом Сергеевичем. Соболев сильнее скажем того же Сергеева
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"supermax"
1724667845
Люблю когда б о м ж и переобуваются налету
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Админ ресурс
1724668771
Соболев в бразильском газ клубе будет легионером считаться. Зендид впишется в лимит?
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Spartak_forv@
1724673088
В качестве потёртого седла
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Бригадный
1724681001
После Павлюченко и Дзюбы Саня Соболев это сильнейший российский форвард за последние 20 лет. Сравнение с Сергеевым просто неуместно. Саня способен порвать любую оборону любого клуба. В нормальной команде это будет игрок вроде Левандовски. Поскольку Свинарник к нормальным клубам не относится, уходить оттуда Сане нужно обязательно. Нынешний Свинарник это карманный клубик азербайджанской нефтяной ... диаспоры. До этого был карманным клубиком известного всем еврея. Мерзопакостный клубик, в общем.
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wlad wm--google
1724696077
Долбоярский
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