Боярский высказался о возможном трансфере Соболева в «Зенит»

Болельщик «Зенита» артист Михаил Боярский выразил мнение о возможном переходе в команду нападающего Александра Соболева из «Спартака».

– По-прежнему много разговоров о потенциальном трансфере Александра Соболева в «Зенит». Как вы к этому относитесь?

– Я обеими руками за! Это очень хороший игрок. У них есть что-то общее с Сергеевым. Тем не менее это сильный, выносливый и молодой нападающий. К тому же не бразилец, что важно.

– Не смущает ли вас его бэкграунд: поведение, отстранение от тренировок в «Спартаке»?

– Я думаю, что это все внутренняя ситуация, которая никак не отображается на общем состоянии команды. Личные проблемы – пускай они сами их решают.