Боярский высказался о возможном трансфере Соболева в «Зенит»

Болельщик «Зенита» артист Михаил Боярский выразил мнение о возможном переходе в команду нападающего Александра Соболева из «Спартака».
– По-прежнему много разговоров о потенциальном трансфере Александра Соболева в «Зенит». Как вы к этому относитесь?
– Я обеими руками за! Это очень хороший игрок. У них есть что-то общее с Сергеевым. Тем не менее это сильный, выносливый и молодой нападающий. К тому же не бразилец, что важно.
– Не смущает ли вас его бэкграунд: поведение, отстранение от тренировок в «Спартаке»?
– Я думаю, что это все внутренняя ситуация, которая никак не отображается на общем состоянии команды. Личные проблемы – пускай они сами их решают.
- 27-летний Соболев провел в этом сезоне 1 матч за «Спартак».
- Клуб отстранил игрока от тренировок с 23 июля.
Источник: «Спорт-Экспресс»