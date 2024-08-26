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  • Карпин сказал, после каких слов его бы дисквалифицировали на 10 матчей

Карпин сказал, после каких слов его бы дисквалифицировали на 10 матчей

26 августа 2024, 08:15
5

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин считает, что получил бы длительную дисквалификацию, если бы высказался о судействе так же, как спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев после игры с ростовчанами. В воскресенье «Ростов» проиграл на выезде «Локомотиву» в 6-м туре РПЛ – 2:3.

– Из «Локомотива» пригласили 9 человек в сборную.

– Неуместно радоваться за них сейчас. В окончательном списке может быть и 3 человека, и 9.

– Рыскин прошелся по судейству.

– Был или не было пенальти – скорее был. Судья сказал, что Осипенко ударил игрока «Локомотива». Я не смотрел, но со скамейки показалось, что пенальти был. Был слышен звук удара, но не знаю, кто кого ударил. Отговорки есть на все, но не хочу про это говорить.

– Рыскин сказал, что все смеются с оправданий ЭСК.

– У всех это вызывает смех, даже не улыбку от действий этого непонятно зачем созданного органа.

– Согласны с Андреевым?

– Меня бы отстранили игр на 10, если бы я так сказал. Даже если бы сказал половину от тех слов. Меня бы не отправили в комитет по этике, а отправили бы в КДК и отстранили игр на 10, если не больше.

– Хочется пожелать вам удачи, улучшить реализацию.

– Еще хочется, чтобы не дарили 2 гола, так было бы точно получше.

  • В 5-м туре РПЛ «Ростов» дома обыграл «Оренбург» (3:2). После игры Андреев в нецензурной форме раскритиковал работу бригады судей во главе с Владиславом Безбородовым, также он проявил агрессию и попытался оказать физическое воздействие на арбитров. Действия Андреева рассмотрит комитет по этике РФС 30 августа.
  • Команды вновь сыграют между собой в Оренбурге 28 августа в Кубке России.
  • «Ростов» занимает 8-е место в РПЛ с 8 очками.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ростов Локомотив Карпин Валерий
Комментарии (5)
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Garrincha58
1724653252
это действительно инородный орган
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DOCTOR PENALTY
1724659652
Аплодисменты Валере! ""**
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Arvlad
1724664697
..."смеются С оправданий" - это на каком языке?
Ответить
Чехов на Садовой
1724668857
Крот крота не продаст. У них любовь взаимная , с интересом. Но как всё это мерзко !
Ответить
alex1951
1724670647
Земеля у нас такой,за словом в карман не полезет,но и в голову не берет.....он еще в молодости ,когда ,,Спорт,, Таллин выступал ,был остер ,да и не всякрго с Эстоний разглядели бы,а теперь он личность... Одно не нравится . Лоба в свое время и клуб тащил и сборную ,а у Карпуши не все так ладно... Но и времена другие да игроки не отличаются постоянством....Беда..
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