Карпин сказал, после каких слов его бы дисквалифицировали на 10 матчей

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин считает, что получил бы длительную дисквалификацию, если бы высказался о судействе так же, как спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев после игры с ростовчанами. В воскресенье «Ростов» проиграл на выезде «Локомотиву» в 6-м туре РПЛ – 2:3.

– Из «Локомотива» пригласили 9 человек в сборную.

– Неуместно радоваться за них сейчас. В окончательном списке может быть и 3 человека, и 9.

– Рыскин прошелся по судейству.

– Был или не было пенальти – скорее был. Судья сказал, что Осипенко ударил игрока «Локомотива». Я не смотрел, но со скамейки показалось, что пенальти был. Был слышен звук удара, но не знаю, кто кого ударил. Отговорки есть на все, но не хочу про это говорить.

– Рыскин сказал, что все смеются с оправданий ЭСК.

– У всех это вызывает смех, даже не улыбку от действий этого непонятно зачем созданного органа.

– Согласны с Андреевым?

– Меня бы отстранили игр на 10, если бы я так сказал. Даже если бы сказал половину от тех слов. Меня бы не отправили в комитет по этике, а отправили бы в КДК и отстранили игр на 10, если не больше.

– Хочется пожелать вам удачи, улучшить реализацию.

– Еще хочется, чтобы не дарили 2 гола, так было бы точно получше.