Карпин сказал, после каких слов его бы дисквалифицировали на 10 матчей

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин считает, что получил бы длительную дисквалификацию, если бы высказался о судействе так же, как спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев после игры с ростовчанами. В воскресенье «Ростов» проиграл на выезде «Локомотиву» в 6-м туре РПЛ – 2:3.
– Из «Локомотива» пригласили 9 человек в сборную.
– Неуместно радоваться за них сейчас. В окончательном списке может быть и 3 человека, и 9.
– Рыскин прошелся по судейству.
– Был или не было пенальти – скорее был. Судья сказал, что Осипенко ударил игрока «Локомотива». Я не смотрел, но со скамейки показалось, что пенальти был. Был слышен звук удара, но не знаю, кто кого ударил. Отговорки есть на все, но не хочу про это говорить.
– Рыскин сказал, что все смеются с оправданий ЭСК.
– У всех это вызывает смех, даже не улыбку от действий этого непонятно зачем созданного органа.
– Согласны с Андреевым?
– Меня бы отстранили игр на 10, если бы я так сказал. Даже если бы сказал половину от тех слов. Меня бы не отправили в комитет по этике, а отправили бы в КДК и отстранили игр на 10, если не больше.
– Хочется пожелать вам удачи, улучшить реализацию.
– Еще хочется, чтобы не дарили 2 гола, так было бы точно получше.
- В 5-м туре РПЛ «Ростов» дома обыграл «Оренбург» (3:2). После игры Андреев в нецензурной форме раскритиковал работу бригады судей во главе с Владиславом Безбородовым, также он проявил агрессию и попытался оказать физическое воздействие на арбитров. Действия Андреева рассмотрит комитет по этике РФС 30 августа.
- Команды вновь сыграют между собой в Оренбурге 28 августа в Кубке России.
- «Ростов» занимает 8-е место в РПЛ с 8 очками.