Орлов раскритиковал Мостового за игру со «Спартаком»

Комментатор Геннадий Орлов после матча 6-го тура РПЛ «Зенит» – «Спартак» (0:0) высказался об игре полузащитника петербуржцев Андрея Мостового.

«В перерыве закономерно отправился отдыхать Мостовой. Он, к сожалению, не прогрессирует. Выпадает из игры. Много брака...

Ну вы вспомните момент в первом тайме, когда Педро продрался по флангу, прострелил вдоль штрафной. Максименко был уже отыгран, не доставал. А Мостовой не замкнул. По такой игре один эпизод все может решить. Ну прояви ты страсть, прыгни на этот мяч! А он спокойно выставил ногу... Естественно, Рябчук его опередил.

Ну что это такое?! Ты должен просто с мясом такой мяч загнать в сетку. Увы, Андрей этого не понимает. Позиция провисает», – сказал Орлов.