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Орлов раскритиковал Мостового за игру со «Спартаком»

25 августа 2024, 15:34
8

Комментатор Геннадий Орлов после матча 6-го тура РПЛ «Зенит»«Спартак» (0:0) высказался об игре полузащитника петербуржцев Андрея Мостового.

«В перерыве закономерно отправился отдыхать Мостовой. Он, к сожалению, не прогрессирует. Выпадает из игры. Много брака...

Ну вы вспомните момент в первом тайме, когда Педро продрался по флангу, прострелил вдоль штрафной. Максименко был уже отыгран, не доставал. А Мостовой не замкнул. По такой игре один эпизод все может решить. Ну прояви ты страсть, прыгни на этот мяч! А он спокойно выставил ногу... Естественно, Рябчук его опередил.

Ну что это такое?! Ты должен просто с мясом такой мяч загнать в сетку. Увы, Андрей этого не понимает. Позиция провисает», – сказал Орлов.

  • 26-летний Мостовой в этом сезоне провел 7 матчей, забил 1 гол.
  • Он выступает за «Зенит» с лета 2020 года.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Мостовой Андрей Орлов Геннадий
Комментарии (8)
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Админ ресурс
1724589799
Гена, у вас и так одни угольки, россиян в составе 2 игруна, щас и этих затюкаете. Академия развалилась, воспитанников разогнали, клуп без будущего
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Иван Петров 1986
1724591587
Мостовой, круговой...
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Скай
1724592236
А был в перспективных пока в бо мж проект не попал.
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FCSpartakM
1724594250
б()мжи вспоимнают всего 1 эпизод из матча и тот с оффсайда.
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власик
1724594257
вот выйдет на поле и ... посмотрите на мой новый цвет волос на мои новые бутсы О каком футболе может идти речь. Гнать нужно Семака. Нет его заслуг как тренера.
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Админ ресурс
1724599891
Все кто попадает в болотный клуп деградируют. От этой грязи никому не отмыться.
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erybov1965
1724607186
Еще пару,тройку таких игр и Семака будут спрашивать,где мысли.А он скажет надо физику подтянуть,одно слово - физрук.
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Garrincha58
1724610058
вот кого надо ещё на выход, но таких держат из за паспорта
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