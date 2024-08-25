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Орлов в восторге от «Спартака» после матча с «Зенитом»

25 августа 2024, 09:28
13

Комментатор Геннадий Орлов высказался после матча 6-го тура РПЛ «Зенит»«Спартак» (0:0).

«Замечательный «Спартак»! В атаке, в центре поля, в обороне гости были хороши. Понятно, что на ход встречи серьезное влияние оказало удаление Эраковича. Москвичи получили численное преимущество. Но они и в первом тайме очень прилично смотрелись, мало что позволили питерцам. Барко, Угальде – все быстренькие, техничные.

Повторюсь, команда Станковича оставила весьма приятное впечатление в этой встрече. Вот это и есть реальный конкурент «Зенита» на длинной дистанции.

Разве можно сравнить со «Спартаком» «Динамо» и «Краснодар»?! Нет, красно-белые сейчас объективно мощнее.

Чувствуется, что «Спартак» продолжит прогрессировать. У москвичей хорошая скамейка. Тот же Маркиньос сегодня вышел и обострил игру», – сказал Орлов.

  • «Спартак» идет в РПЛ 4-м.
  • Команда не брала лигу с 2017 года.
  • «Зенит» лидирует.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Орлов Геннадий
Комментарии (13)
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k611
1724567645
По другому запел
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ivany4
1724568666
Флюгер в своем репертуаре. Появилась возможность указать на крайнего, при "определенных обстоятельствах".))
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Spartak_forv@
1724569724
Барко один команду не сможет тащить весь сезон.Ему нужен в помощь такой же игрок в центре поля.Даже два.Не хватает креативных игроков в середину поля.По этой игре не надо судить о силе Спартака в атаке-мы разве забили Зениту?Даже играя в большинстве.Давайте пройдем этот первый круг,посмотрим кто еще усилит в атаке.А что с краями нашей защиты будем делать?Хлусевич устроил проходной двор,да и Денисов «не фонтан» . Поэтому,надо убирать эту эйфорию и спокойно наблюдать за построением команды.Сколько сезонов мы так борзо начинали?! Команду надо смотреть на длинной дистанции,а не после 3-х туров
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...уефан
1724570130
...старые заезженные пластинки от различных спецов уже на протяжении многих лет, после вменяемых-удачных серий Спартака... Глазливые бесы)... Вот, меньше всего надо обращать внимание на такие словоблудия...
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АЛЕКС 58
1724574324
Птица останется без подачек от ворюги мюллера
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JTherry
1724580798
ого, Орлуша вдруг снова переобулась, за Спартак стала топить...)))
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Иван Петров 1986
1724592759
Миллер будет очень недоволен. А денюжки то у него.
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