Орлов в восторге от «Спартака» после матча с «Зенитом»

Комментатор Геннадий Орлов высказался после матча 6-го тура РПЛ «Зенит» – «Спартак» (0:0).
«Замечательный «Спартак»! В атаке, в центре поля, в обороне гости были хороши. Понятно, что на ход встречи серьезное влияние оказало удаление Эраковича. Москвичи получили численное преимущество. Но они и в первом тайме очень прилично смотрелись, мало что позволили питерцам. Барко, Угальде – все быстренькие, техничные.
Повторюсь, команда Станковича оставила весьма приятное впечатление в этой встрече. Вот это и есть реальный конкурент «Зенита» на длинной дистанции.
Разве можно сравнить со «Спартаком» «Динамо» и «Краснодар»?! Нет, красно-белые сейчас объективно мощнее.
Чувствуется, что «Спартак» продолжит прогрессировать. У москвичей хорошая скамейка. Тот же Маркиньос сегодня вышел и обострил игру», – сказал Орлов.
- «Спартак» идет в РПЛ 4-м.
- Команда не брала лигу с 2017 года.
- «Зенит» лидирует.