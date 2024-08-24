Хлестов назвал главное оружие «Спартака» в матче с «Зенитом»

Дмитрий Хлестов поделился ожиданиями от игры 6-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком».
«Вот, видите, детский разговор какой-то, если у «Зенита» потеря, то у «Спартака» есть шансы. Такого не может быть. У «Зенита» все равно состав сыгранный, у них костяк, как раньше у нас в 90-х был.
У «Спартака» нет такого костяка. Поэтому только удача им сейчас поможет. Это их главное оружие», – сказал Хлестов.
- «Зенит» примет «Спартак» сегодня в 17:30 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Спартаковцы не побеждают в Петербурге с 2012 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»