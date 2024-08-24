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  • Хлестов назвал главное оружие «Спартака» в матче с «Зенитом»

Хлестов назвал главное оружие «Спартака» в матче с «Зенитом»

24 августа 2024, 11:00
3

Дмитрий Хлестов поделился ожиданиями от игры 6-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком».

«Вот, видите, детский разговор какой-то, если у «Зенита» потеря, то у «Спартака» есть шансы. Такого не может быть. У «Зенита» все равно состав сыгранный, у них костяк, как раньше у нас в 90-х был.

У «Спартака» нет такого костяка. Поэтому только удача им сейчас поможет. Это их главное оружие», – сказал Хлестов.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Хлестов Дмитрий
Комментарии (3)
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vvv123
1724488691
Главное оружие рыл - Клавку выбить. Остальных лидеров уже наши костоломы повыбивали!
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Ziklop
1724498472
борьба в прямом смысле (толчки удары, захваты и всё без карт) планка вседозволенности будет небесной, что не раз видели в московско-судейсеом исполнении!!! и Семак будет опять к этому не готов...
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