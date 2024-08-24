Хлестов назвал главное оружие «Спартака» в матче с «Зенитом»

Дмитрий Хлестов поделился ожиданиями от игры 6-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком».

«Вот, видите, детский разговор какой-то, если у «Зенита» потеря, то у «Спартака» есть шансы. Такого не может быть. У «Зенита» все равно состав сыгранный, у них костяк, как раньше у нас в 90-х был.

У «Спартака» нет такого костяка. Поэтому только удача им сейчас поможет. Это их главное оружие», – сказал Хлестов.