В «Динамо» рассказали о попытке «Зенита» купить Тюкавина и сумме отступных для зарубежных клубов

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин назвал сумму отступных за форварда Константина Тюкавина для зарубежных клубов.

«[Предложений] от иностранцев нет. Его «Зенит» хотел перекупить, это уже не секрет. У нас подписано с ним соглашение, опция 20 миллионов евро для иностранного клуба, для отечественных клубов опции нет.

Контракт до 2028 года. Поэтому если Косте поступит на такую сумму хорошее предложение из зарубежного клуба, мы его рассмотрим. Сейчас таких предложений нет», – сказал Степашин.