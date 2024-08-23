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  • В «Динамо» рассказали о попытке «Зенита» купить Тюкавина и сумме отступных для зарубежных клубов

В «Динамо» рассказали о попытке «Зенита» купить Тюкавина и сумме отступных для зарубежных клубов

23 августа 2024, 10:28
19

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин назвал сумму отступных за форварда Константина Тюкавина для зарубежных клубов.

«[Предложений] от иностранцев нет. Его «Зенит» хотел перекупить, это уже не секрет. У нас подписано с ним соглашение, опция 20 миллионов евро для иностранного клуба, для отечественных клубов опции нет.

Контракт до 2028 года. Поэтому если Косте поступит на такую сумму хорошее предложение из зарубежного клуба, мы его рассмотрим. Сейчас таких предложений нет», – сказал Степашин.

  • В этом сезоне 22-летний Тюкавин провел 6 матчей, забил 1 гол, отдал 2 передачи.
  • В прошлом сезон форвард сыграл за «Динамо» в 38 встречах, отметился 17 мячами и 10 передачами.

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Тюкавин Константин
Комментарии (19)
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Пингвины Антарктиды/Толян
1724398591
ФК Газпром с бразильцами контракты заключает, а не россиянами
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JIEGEHDA
1724399008
Они говорят " мы против ослабления соперников " Хотя сами покупают Медину Карраскаля Они говорят " они сами хотели" Вряд-ли Зенит или ЦСКА или Динамо отказались бы от молодого Промесса или от Барко например ( свежий пример) Но его не продадут .так получается клубы сами виноваты что продают.получается всё сходится не на совесть " так нельзя" а на жадность " мы не можем"
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alex1951
1724402279
Зенит обнаглел ,хочут обескровить лучшие клубы .... сперва Соболев,теперь на Тюку зарятся ...шиш вам ...утоните в своем бабле ....чертова мафия,чертовы гангстеры от футбола...
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ss21
1724406505
Сильный нападающий, на мой взгляд цена соответствует.
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Garrincha58
1724414015
Зениту он не нужен это типичный Агаларов игрок одного сезона
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alefreddy
1724423755
болотные прикупят что им деньги-пыль
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Александр-Селютин-vkontak
1724477222
Один уже уехал в Реал Сосьедад. До сих пор оклематься не может, на свой приличный уровень выйти. С языком проблемы, на двойки наверное учился.
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