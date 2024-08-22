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Кокорин рассказал, что у Дзюбы был вариант с кипрским клубом

22 августа 2024, 20:10

Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин считает, что форвард Артем Дзюба еще способен поиграть на высоком уровне.

«С Артемом у меня было много хороших историй, все связано с позитивом. Сейчас редко удается общаться, но с праздниками друг друга поздравляем. Пожелал бы Артему крепкого здоровья и карьерного процветания, если он собирается еще продолжать в дальнейшем. Тем более, если здоровье позволяет, то 36 лет – не приговор для футболиста.

Главное, чтобы он играл там, где ему хочется – это уже не мое желание. Где Дзюба хочет, пусть там и продолжает. Думаю, Артем еще способен поиграть на высоком уровне», – сказал Кокорин.

«Хотел бы видеть Дзюбу на Кипре? А он отказался к нам приезжать – у него был вариант. Мы два раза такой шанс не даем», – добавил форвард «Ариса».

  • В последние полтора года Дзюба выступал в «Локомотиве», где провел 39 игр, забил 12 голов, отдал 9 передач.
  • Сейчас форвард находится в статусе свободного агента.
  • Сегодня Дзюбе исполнилось 36 лет.

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Источник: Sport24
Кипр. Первый Дивизион Россия. Премьер-лига Арис Дзюба Артем Кокорин Александр
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