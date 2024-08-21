Определены сроки возвращения Месси после травмы

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси вскоре начнет тренировки в общей группе. Есть шанс, что аргентинец может вернуться на поле уже 31 августа– на несколько минут в игре против «Чикаго Файр».

При этом полноценное возвращение на данный момент планируется на 14 сентября, когда состоится матч «Интер Майами» с «Филадельфией Юнион».

Клуб не форсирует восстановление Месси и рассчитывает, что он будет полностью готов к старту плей-офф в конце октября.