Определены сроки возвращения Месси после травмы

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси вскоре начнет тренировки в общей группе. Есть шанс, что аргентинец может вернуться на поле уже 31 августа– на несколько минут в игре против «Чикаго Файр».
При этом полноценное возвращение на данный момент планируется на 14 сентября, когда состоится матч «Интер Майами» с «Филадельфией Юнион».
Клуб не форсирует восстановление Месси и рассчитывает, что он будет полностью готов к старту плей-офф в конце октября.
- 37-летний форвард пропускает матчи из-за травмы голеностопа, полученной в финале Кубка Америки.
- Он не примет участия в матчах за сборную Аргентины в отборе ЧМ-2026 в сентябре.
- Месси провел в этом сезоне МЛС 12 матчей, забил 12 голов, отдал 9 передач.
Источник: страница All About Argentina в соцсети X