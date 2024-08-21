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Определены сроки возвращения Месси после травмы

21 августа 2024, 11:51

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси вскоре начнет тренировки в общей группе. Есть шанс, что аргентинец может вернуться на поле уже 31 августа– на несколько минут в игре против «Чикаго Файр».

При этом полноценное возвращение на данный момент планируется на 14 сентября, когда состоится матч «Интер Майами» с «Филадельфией Юнион».

Клуб не форсирует восстановление Месси и рассчитывает, что он будет полностью готов к старту плей-офф в конце октября.

  • 37-летний форвард пропускает матчи из-за травмы голеностопа, полученной в финале Кубка Америки.
  • Он не примет участия в матчах за сборную Аргентины в отборе ЧМ-2026 в сентябре.
  • Месси провел в этом сезоне МЛС 12 матчей, забил 12 голов, отдал 9 передач.

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Источник: страница All About Argentina в соцсети X
США. МЛС Интер Майами Месси Лионель
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