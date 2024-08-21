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  • Суд определил наказание для болельщика, станцевавшего брейк на поле в матче «Динамо» – «Крылья Советов»

Суд определил наказание для болельщика, станцевавшего брейк на поле в матче «Динамо» – «Крылья Советов»

21 августа 2024, 10:41
3

Савеловский суд Москвы арестовал на восемь суток Дениса Игумнова, который выбежал на поле в ходе матча 5-го тура РПЛ «Динамо»«Крылья Советов» и станцевал там брейк.

«Суд постановил признать Игумнова Дениса Викторовича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 20.31 КоАП РФ (грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния), и назначить ему наказание в виде административного ареста на срок 8 суток», – сказано в судебном решении.

Также ему запрещено посещать матчи в течение года.

  • Игумнов выбежал на поле в первом тайме, добежал до центрального круга и станцевал брейк.
  • Игра была задержана на 50 секунд.
  • Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет рассмотрит выход на поле постороннего лица в этом матче.

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Динамо
Комментарии (3)
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paracetamol
1724226498
А я бы дал ему годик, пусть даже условно. Развелось танцоров, а воевать некому. Отправить на СВО, пусть под пулями потанцует, полезно будет!
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DOCTOR PENALTY
1724227642
Плохому танцору всегда что-то мешает. (((
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MazaiNN
1724229726
,,- В открытую милиции грозишь. Смотри.. Загремишь под фанфары.. ,,
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