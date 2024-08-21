Суд определил наказание для болельщика, станцевавшего брейк на поле в матче «Динамо» – «Крылья Советов»

Савеловский суд Москвы арестовал на восемь суток Дениса Игумнова, который выбежал на поле в ходе матча 5-го тура РПЛ «Динамо» – «Крылья Советов» и станцевал там брейк.

«Суд постановил признать Игумнова Дениса Викторовича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 20.31 КоАП РФ (грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния), и назначить ему наказание в виде административного ареста на срок 8 суток», – сказано в судебном решении.

Также ему запрещено посещать матчи в течение года.