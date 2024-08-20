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  • В Алматы завели уголовное дело против группы лиц, избивших судью Карпова

В Алматы завели уголовное дело против группы лиц, избивших судью Карпова

20 августа 2024, 18:07
2

Департамент полиции города Алматы заявил о том, что против избивших футбольного судью на любительском турнире завели дело.

«В настоящее время по факту хулиганства управлением полиции Турксибского района возбуждено уголовное дело. Обстоятельства устанавливаются», – сообщили в пресс-службе полицейского управления города Алматы.

  • Напомним, на турнире среди любителей «J-лига» состоялось избиение судьи. После окончания матча Pioneer – Eric-Son (3:5) игроки проигравшей команды напали на рефери Игоря Карпова. При этом руководитель и спонсор команды приказывал футболистам продолжать избиение и мешать тем, кто пытался разнять драку.
  • После игры нападавшие заставили Карпова снять видео с отказом от претензий. Однако позже арбитр зафиксировал побои и написал заявление на обидчиков.

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Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига
Комментарии (2)
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...уефан
1724167776
...как в чемпионатах центральной Америки...
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BAIv
1724172988
Казаха бы не били, с ним бы водку пили.
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