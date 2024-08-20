В Алматы завели уголовное дело против группы лиц, избивших судью Карпова

Департамент полиции города Алматы заявил о том, что против избивших футбольного судью на любительском турнире завели дело.
«В настоящее время по факту хулиганства управлением полиции Турксибского района возбуждено уголовное дело. Обстоятельства устанавливаются», – сообщили в пресс-службе полицейского управления города Алматы.
- Напомним, на турнире среди любителей «J-лига» состоялось избиение судьи. После окончания матча Pioneer – Eric-Son (3:5) игроки проигравшей команды напали на рефери Игоря Карпова. При этом руководитель и спонсор команды приказывал футболистам продолжать избиение и мешать тем, кто пытался разнять драку.
- После игры нападавшие заставили Карпова снять видео с отказом от претензий. Однако позже арбитр зафиксировал побои и написал заявление на обидчиков.
Источник: «Бомбардир»