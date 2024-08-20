В Алматы завели уголовное дело против группы лиц, избивших судью Карпова

Департамент полиции города Алматы заявил о том, что против избивших футбольного судью на любительском турнире завели дело.

«В настоящее время по факту хулиганства управлением полиции Турксибского района возбуждено уголовное дело. Обстоятельства устанавливаются», – сообщили в пресс-службе полицейского управления города Алматы.