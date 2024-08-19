«Спартак» отказал Медиалиге в проведении турнира на «Лукойл Арене»

Президент Медиалиги Николай Осипов заявил о неудаче в переговорах со «Спартаком».

Стороны обсуждали возможность проведения матчей осеннего Кубка Медиалиги на «Лукойл Арене».

«Лукойл-Арены» не будет. «Спартак» не может или не хочет. Такие команды достойны «Лужников»! Медиафутбол КБ не нужен», – написал Осипов в своем телеграм-канале.