«Спартак» отказал Медиалиге в проведении турнира на «Лукойл Арене»

Президент Медиалиги Николай Осипов заявил о неудаче в переговорах со «Спартаком».
Стороны обсуждали возможность проведения матчей осеннего Кубка Медиалиги на «Лукойл Арене».
«Лукойл-Арены» не будет. «Спартак» не может или не хочет. Такие команды достойны «Лужников»! Медиафутбол КБ не нужен», – написал Осипов в своем телеграм-канале.
- В Кубке Медиалиги сыграют 14 команд.
- Полуфиналы и финал турнира пройдут Баку.
- Ожидалось, что стадион «Спартака» 1 сентября примет матчи 2Drots – «Амкал» и «СКА-Ростов» – Lit Energy.
Источник: телеграм-канал Николая Осипова