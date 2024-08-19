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  • «Спартак» отказал Медиалиге в проведении турнира на «Лукойл Арене»

«Спартак» отказал Медиалиге в проведении турнира на «Лукойл Арене»

19 августа 2024, 19:54
14

Президент Медиалиги Николай Осипов заявил о неудаче в переговорах со «Спартаком».

Стороны обсуждали возможность проведения матчей осеннего Кубка Медиалиги на «Лукойл Арене».

«Лукойл-Арены» не будет. «Спартак» не может или не хочет. Такие команды достойны «Лужников»! Медиафутбол КБ не нужен», – написал Осипов в своем телеграм-канале.

  • В Кубке Медиалиги сыграют 14 команд.
  • Полуфиналы и финал турнира пройдут Баку.
  • Ожидалось, что стадион «Спартака» 1 сентября примет матчи 2Drots – «Амкал» и «СКА-Ростов» – Lit Energy.

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Источник: телеграм-канал Николая Осипова
Россия. Премьер-лига Медиафутбол Спартак
Комментарии (14)
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serhio80
1724087723
к блохастым обратись, все клоуны там, там не откажут
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Fialet
1724089268
Молодцы Спартак, моё уважение.
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oyabun
1724089549
Кому нужна эта Медиалига?!
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Иван Петров 1986
1724090196
Поезжайте к немытым. Там все придурки собираются.
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BRO_football
1724090208
А сколько денег Осипов предложил? Просто так не отказали бы.
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Админ ресурс
1724091069
Проведите на газпром стадике. Может хоть на эти матчи туда не будут сгонять бюджетников за 500 руб для массовки
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ivany4
1724092127
Как медиа к футболу, так и футбол к медиа.)) Отказал и правильно сделал! Вы же кричите на каждом углу, что готовы играть с мастерами, ну так постройте стадион и мастера к вам приедут!
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alefreddy
1724095018
правильно зачем поле стадиона уродовать
Ответить
k611
1724096545
Лишняя нагрузка на игровое поле была бы. Так что правильно сделали
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Anton1969
1724097338
Правильное решение!!!
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