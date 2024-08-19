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  • Четыре футболиста из России вызваны в сборную Казахстана на сентябрьские матчи

Четыре футболиста из России вызваны в сборную Казахстана на сентябрьские матчи

19 августа 2024, 17:31
3

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов включил 36 игроков в расширенный состав на ближайшие игры Лиги наций.

В заявке есть четыре футболиста из РПЛ и Первой лиги – Нуралы Алип, Максим Самородов, Лев Скворцов и Талгат Кусяпов.

Вратари: Стас Покатилов («Тобол»), Игорь Шацкий («Актобе»), Темирлан Анарбеков («Женис»), Александр Заруцкий («Астана»);

Защитники: Сергей Малый, Темирлан Ерланов, Сагадат Турсынбай, Султанбек Астанов (все – «Ордабасы»), Александр Марочкин, Ян Вороговский, Марат Быстров (все – «Астана») Роман Асранкулов, Еркин Тапалов (оба – «Тобол»), Нуралы Алип («Зенит»), Лев Скворцов («Шинник»), Талгат Кусяпов («КАМАЗ»), Алибек Касым («Актобе»), Асхат Балтабеков («Жетысу»), Улар Жаксыбаев («Кызылжар»), Михаил Габышев («Елимай»);

Полузащитники: Асхат Тагыберген, Бауыржан Исламхан, Айбол Абикен (все – «Ордабасы»), Александр Зуев, Ислам Чесноков (оба – «Тобол»), Исламбек Куат, Абзал Бейсебеков (оба – «Астана»), Максим Самородов («Ахмат»), Бактиер Зайнутдинов («Бешикташ»), Рамазан Оразов («Силькеборг»), Арман Кенесов («Актобе»);

Нападающие: Эльхан Астанов, Рамазан Каримов (оба – «Астана»), Абат Аймбетов («Адана Демирспор»), Айбар Жаксылыков («Кайсар»), Оралхан Омиртаев (БАТЭ).

  • Казахстан сыграет в Лиге наций 6 и 9 сентября.
  • Соперники команды Черчесова – Норвегия и Словения.

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Источник: сайт Казахстанской федерации футбола
Казахстан. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Казахстан Алип Нуралы Самородов Максим Кусяпов Талгат Скворцов Лев Черчесов Станислав
Комментарии (3)
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slavа0508
1724079711
Нахер распустить эту сборную . когда допустят к международным играм все нынешние игроки повесят бутсы на гвоздь ...
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