Четыре футболиста из России вызваны в сборную Казахстана на сентябрьские матчи

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов включил 36 игроков в расширенный состав на ближайшие игры Лиги наций.

В заявке есть четыре футболиста из РПЛ и Первой лиги – Нуралы Алип, Максим Самородов, Лев Скворцов и Талгат Кусяпов.

Вратари: Стас Покатилов («Тобол»), Игорь Шацкий («Актобе»), Темирлан Анарбеков («Женис»), Александр Заруцкий («Астана»);

Защитники: Сергей Малый, Темирлан Ерланов, Сагадат Турсынбай, Султанбек Астанов (все – «Ордабасы»), Александр Марочкин, Ян Вороговский, Марат Быстров (все – «Астана») Роман Асранкулов, Еркин Тапалов (оба – «Тобол»), Нуралы Алип («Зенит»), Лев Скворцов («Шинник»), Талгат Кусяпов («КАМАЗ»), Алибек Касым («Актобе»), Асхат Балтабеков («Жетысу»), Улар Жаксыбаев («Кызылжар»), Михаил Габышев («Елимай»);

Полузащитники: Асхат Тагыберген, Бауыржан Исламхан, Айбол Абикен (все – «Ордабасы»), Александр Зуев, Ислам Чесноков (оба – «Тобол»), Исламбек Куат, Абзал Бейсебеков (оба – «Астана»), Максим Самородов («Ахмат»), Бактиер Зайнутдинов («Бешикташ»), Рамазан Оразов («Силькеборг»), Арман Кенесов («Актобе»);

Нападающие: Эльхан Астанов, Рамазан Каримов (оба – «Астана»), Абат Аймбетов («Адана Демирспор»), Айбар Жаксылыков («Кайсар»), Оралхан Омиртаев (БАТЭ).