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Газзаев назвал позиции, требующие усиления в ЦСКА

19 августа 2024, 13:42
7

Экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев рассказал, каких игроков нужно подписать армейцам.

– Кто сейчас лидер этого ЦСКА?

– Так сразу и не могу ответить. Но бросается в глаза, что армейцам необходим классический центральный нападающий, который мог бы стабильно забивать и выжимать максимум даже из полумоментов. Для меня это очевидно.

– То есть Мусаев вас не убеждает?

– Не хочется переходить на личности. Но форвард с бомбардирскими качествами ЦСКА нужен. Иначе, конечно, придется непросто.

– Что тогда можете сказать про Койта? Вчера он удивил, отдав пас Гайчу, который явно находился в офсайде, и запорол тем самым перспективную атаку.

– Пока тоже обойдемся без комментариев. Он еще адаптируется к новой команде. Еще не вписался в игру армейцев.

– От Файзуллаева ждали большего?

– В целом у ЦСКА приличная средняя линия. Файзуллаев, Обляков, Жемалетдинов. Достаточно креативных футболистов, которые обладают хорошим пасом.

Но нужен наконечник. Я бы даже так сказал: ЦСКА необходимы более сильный форвард и латерали. Вагнер, Красич и Жирков (смеется).

  • ЦСКА на выходных проиграл «Локомотиву» (0:1).
  • Команда идет на 7-м месте в РПЛ, набрав 7 очков в 5 турах.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Газзаев Валерий
Комментарии (7)
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АЛЕКС 58
1724067674
Забивать некому.
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FCSpartakM
1724068268
– От Файзуллаева ждали большего? Где фэны коней, который жеребячьим стулом мочились на игру этого плова? Еще в том году говорил, что он сдуется к середине чемпа, когда к его игре привыкнут. Такая история, почему-то всегда у коней только. То Языджи мессия, то Карраскаль с Мединой топ покупки, Саша Головин уже в Юве , а узбек супер трансфер за 500 тыс, который наворачивает весь РПЛ. По факту какой год держаться на плаву за счет кучи очков с аутсайдерами, с топ командами просто ужасно играют. Мало побед, а игра совсем печальна. И никакой лысый тут не поможет
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DVOK68
1724073358
Одна позиция всего,и у позиции есть фамилия-Гинер.И ничего не надо делать,немножко подождать разве только) Так было когда-то,но теперь не будет.К счастью,разумеется. Пока орешкины в пфк-соперникам можно не беспокоиться)
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