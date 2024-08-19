Газзаев назвал позиции, требующие усиления в ЦСКА

Экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев рассказал, каких игроков нужно подписать армейцам.

– Кто сейчас лидер этого ЦСКА?

– Так сразу и не могу ответить. Но бросается в глаза, что армейцам необходим классический центральный нападающий, который мог бы стабильно забивать и выжимать максимум даже из полумоментов. Для меня это очевидно.

– То есть Мусаев вас не убеждает?

– Не хочется переходить на личности. Но форвард с бомбардирскими качествами ЦСКА нужен. Иначе, конечно, придется непросто.

– Что тогда можете сказать про Койта? Вчера он удивил, отдав пас Гайчу, который явно находился в офсайде, и запорол тем самым перспективную атаку.

– Пока тоже обойдемся без комментариев. Он еще адаптируется к новой команде. Еще не вписался в игру армейцев.

– От Файзуллаева ждали большего?

– В целом у ЦСКА приличная средняя линия. Файзуллаев, Обляков, Жемалетдинов. Достаточно креативных футболистов, которые обладают хорошим пасом.

Но нужен наконечник. Я бы даже так сказал: ЦСКА необходимы более сильный форвард и латерали. Вагнер, Красич и Жирков (смеется).