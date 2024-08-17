Канчельскис объяснил трудности Дзюбы в поиске нового клуба

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис назвал факторы, которые мешают форварду Артему Дзюбе в поиске нового клуба.

«Дзюба способен принести пользу командам из середины таблицы РПЛ. Убежден в этом.

Почему тогда он до сих пор без клуба? Может, где-то репутация играет против него. Где Артем, там всегда много внимания. Не всем клубам это нужно. Будь у Дзюбы чуть проще характер, он бы легко нашел себе новый клуб», – сказал Канчельскис.

Ранее сообщалось, что 35-летний Дзюба в ближайшее время присоединится к «Крыльям» на правах свободного агента, а его зарплата по контракту с самарцами составит 5 млн рублей в месяц.

В последние полтора года форвард выступал в «Локомотиве», где провел 39 игр, забил 12 голов, отдал 9 передач.

Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.

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