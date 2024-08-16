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В «Крыльях Советов» ответили на вопрос об интересе к Дзюбе

16 августа 2024, 14:56
5

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Габибулла Хасаев дал комментарий по поводу возможного подписания Артема Дзюбы.

«Откуда же вся эта информация берется? Это как у Высоцкого, знаете: и словно мухи, тут и там ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разносят по умам.

Артема Дзюбу мы вообще не рассматривали. Точка«, – сказал Хасаев.

  • «Локомотив» не продлил контракт с 35-летним футболистом.
  • В составе столичной команды нападающий провел 39 матчей, забил 12 голов и сделал 9 ассистов за 1,5 сезона.
  • Сообщалось, что «Крылья» готовы платить Дзюбе 5 млн рублей в месяц.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Дзюба Артем
Комментарии (5)
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...уефан
1723813541
...вашу мать, гребанные писарчуки!...
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BRO_football
1723813740
Костя Генич балабол. Он сказал, что Дзюба окажется в Крыльях Советов
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Каратель помойников
1723821956
«Откуда же вся эта информация берется? Это как у Высоцкого, знаете: и словно мухи, тут и там ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разносят по умам. -молорик,так четко журношлюх описал
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k611
1723822303
Лишь бы что то написать и желательно с громким заголовком. А на выходе получается очередная "деза".
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zigbert
1723836537
В последнее время подобная информация стала появляться все чаще. И никто ни за что не отвечает.
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