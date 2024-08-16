В «Крыльях Советов» ответили на вопрос об интересе к Дзюбе

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Габибулла Хасаев дал комментарий по поводу возможного подписания Артема Дзюбы.
«Откуда же вся эта информация берется? Это как у Высоцкого, знаете: и словно мухи, тут и там ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разносят по умам.
Артема Дзюбу мы вообще не рассматривали. Точка«, – сказал Хасаев.
- «Локомотив» не продлил контракт с 35-летним футболистом.
- В составе столичной команды нападающий провел 39 матчей, забил 12 голов и сделал 9 ассистов за 1,5 сезона.
- Сообщалось, что «Крылья» готовы платить Дзюбе 5 млн рублей в месяц.
Источник: «Матч ТВ»