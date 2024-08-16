В «Крыльях Советов» ответили на вопрос об интересе к Дзюбе

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Габибулла Хасаев дал комментарий по поводу возможного подписания Артема Дзюбы.

«Откуда же вся эта информация берется? Это как у Высоцкого, знаете: и словно мухи, тут и там ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разносят по умам.

Артема Дзюбу мы вообще не рассматривали. Точка«, – сказал Хасаев.