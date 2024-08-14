Роналду забил первый гол в сезоне и может выиграть трофей с «Аль-Насром»

Криштиану Роналду забил первый гол в сезоне-2024/25 в составе «Аль-Насра». Он отличился на 57-й минуте полуфинального матча Суперкубка Саудовской Аравии против «Аль-Таавуна». До этого, на 8-й минуте, португалец отдал голевую передачу.

«Аль-Наср» одержал победу со счетом 2:0. Игра проходила в городе Абха.

В финале 17 августа «Аль-Наср» встретится с «Аль-Хилялем». Днем ранее в другом полуфинале «Аль-Хиляль» взял верх над «Аль-Ахли» (1:1, по пенальти 4:1).

Роналду за время выступлений в «Аль-Насре» выиграл только Клубный кубок арабских чемпионов.

Саудовская Аравия. Суперкубок. 1/2 финала

Аль-Таавун – Аль-Наср – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Яхья, 8; 0:2 – Роналду, 57.

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