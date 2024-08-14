Казаков не согласен, что Соболев должен извиняться перед «Спартаком»: «За что?»

Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков прокомментировал ситуацию вокруг форварда «Спартака» Александра Соболева.

«Даже если попытаться все в этой истории свести к морали – встает вопрос: за что именно должен извиниться Соболев и перед кем? За потерянную мотивацию? Но мы видели, как играл в последнее время за ЦСКА мечтавший об отъезде за рубеж Чалов. Потеря мотивации – нередкое дело в футболе. И вряд ли это вопрос морали.

За желание уйти из «Спартака»? Но Соболев не воспитанник клуба, клявшийся ему в преданности (он уже уходил из команд и от нашедшего его на Алтае агента) – и если москвичи начали обсуждать с «Зенитом» цену на своего форварда, разговоры о морали неуместны в принципе. Это бизнес, иначе сразу было бы жесткое «нет».

Извиняться перед партнерами или болельщиками? В первом случае это уместно, если был обман и обещания не уходить. Во втором – бесполезно в принципе. Болельщикам «Спартака» извинения от Соболева не нужны. Им не поверят и его не простят – за чем бы он ни пытался идти в Питер, будь то деньги, трофеи, партнеры, которые будут чаще пасовать, или просто желание что-то поменять в жизни», – написал Казаков.

Форвард отстранен от основной команды из-за его желания перейти в «Зенит».

Соболев в «Спартаке» 4 года.

«Зенит» планирует предложить за игрока 10-12 миллионов евро.

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