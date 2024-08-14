Смородская раскритиковала «Локомотив», несмотря на четыре победы подряд

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала победу команды над «Оренбургом» в кубковом матче.

«Локо» выиграл со счетом 3:2.

Это четвертая победа команды подряд.

– «Локомотив» очень много пропускает. Слава богу, сегодня победили. Но это кубковый матч, против организованных соперников проблемы в защите очень заметны.

– Ожидали, что «Локомотив» так хорошо начнет сезон? У них четыре победы подряд…

– Нет, я вообще ничего хорошего от «Локомотива» не жду. Конечно, хорошо, что они победили в четырех играх подряд, я очень рада. Но глубины состава нет, никаких новых идей в игре нет. Поэтому и ожиданий от команды никаких нет.