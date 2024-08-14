Дркушич перешел в «Зенит», новый тренер «Факела», дебют Чалова за ПАОК и другие новости

Стало известно, сколько пропустит Вендел из-за травмы – он не сыграет со «Спартаком»

«Факел» объявил о назначении нового тренера

Арбитр финала ЛЧ-2020 вошел в состав ЭСК РФС

Коваленко и Сутормин покидают «Зенит»

ЦСКА отдал Гайча в пятую аренду и нацелился на форварда «Зенита»

«Локомотив» вырвал гостевую победу над «Оренбургом» в Фонбет Кубке России, «Ростов» обыграл «Химки»

«Зенит» объявил о переходе Дркушича из «Сочи» – известна сумма трансфера

РПЛ сообщила о переносе матча «Факела» со «Спартаком»

«Манчестер Юнайтед» купил у «Баварии» де Лигта и Мазрауи – суммарно клуб потратил 272 миллиона на экс-футболистов «Аякса», работавших с тен Хагом

Чалов впервые сыграл за ПАОК – дебютный матч российского форварда обернулся вылетом из Лиги чемпионов