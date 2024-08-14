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  • Дркушич перешел в «Зенит», новый тренер «Факела», дебют Чалова за ПАОК и другие новости

Дркушич перешел в «Зенит», новый тренер «Факела», дебют Чалова за ПАОК и другие новости

14 августа 2024, 01:17

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Чалов впервые сыграл за ПАОК – дебютный матч российского форварда обернулся вылетом из Лиги чемпионов

Источник: «Бомбардир»
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