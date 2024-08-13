РПЛ сообщила о переносе матча «Факела» со «Спартаком»

Игра 5-го тура чемпионата России между «Факелом» и «Спартаком» пройдет в Москве.
Перенос матча из Воронежа полностью согласован. Это подтвердил президент РПЛ Александр Алаев.
«В связи с решением администрации Воронежской области о проведении всех спортивных мероприятий без зрителей, футбольный клуб «Факел» обратился в Российскую премьер-лигу с предложением об обмене домашними матчами со «Спартаком».
Клуб и РПЛ поддержали эту инициативу, поэтому игра 5-го тура между этими командами пройдeт в Москве на «Лукойл Арене». Изменение в графике матчей было согласовано президентом Российской премьер-лиги и утверждено президентом РФС.
Со своей стороны хочу поблагодарить все вовлечeнные стороны за то, что команды смогут сыграть при поддержке трибун. Мы продолжаем следить за ситуацией для принятия дальнейших решений о домашних матчах «Факела», – сказал Алаев.
- Матч состоится в воскресенье, 18 августа.
- В четверг «Факел» примет «Акрон» в Фонбет Кубке России без зрителей.
- Болельщикам не разрешат посещать стадион из-за возможных проблем с безопасностью на фоне обстановки в приграничных регионах России.