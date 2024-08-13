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РПЛ сообщила о переносе матча «Факела» со «Спартаком»

13 августа 2024, 20:32
12

Игра 5-го тура чемпионата России между «Факелом» и «Спартаком» пройдет в Москве.

Перенос матча из Воронежа полностью согласован. Это подтвердил президент РПЛ Александр Алаев.

«В связи с решением администрации Воронежской области о проведении всех спортивных мероприятий без зрителей, футбольный клуб «Факел» обратился в Российскую премьер-лигу с предложением об обмене домашними матчами со «Спартаком».

Клуб и РПЛ поддержали эту инициативу, поэтому игра 5-го тура между этими командами пройдeт в Москве на «Лукойл Арене». Изменение в графике матчей было согласовано президентом Российской премьер-лиги и утверждено президентом РФС.

Со своей стороны хочу поблагодарить все вовлечeнные стороны за то, что команды смогут сыграть при поддержке трибун. Мы продолжаем следить за ситуацией для принятия дальнейших решений о домашних матчах «Факела», – сказал Алаев.

  • Матч состоится в воскресенье, 18 августа.
  • В четверг «Факел» примет «Акрон» в Фонбет Кубке России без зрителей.
  • Болельщикам не разрешат посещать стадион из-за возможных проблем с безопасностью на фоне обстановки в приграничных регионах России.

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Источник: телеграм-канал РПЛ
Россия. Премьер-лига Спартак Факел
Комментарии (12)
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DVOK68
1723571056
Надо,значит надо.
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rash1959
1723572810
А если "следить за ситуацией" придётся очень долго?
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FCSpartakM
1723572921
могли бы и на нетраль перенести.
Ответить
Fialet
1723572968
Сцаные.
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Алим Терек
1723574206
Семибратов что-то придумает против мясных)))
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Шустик
1723577469
Сколько мазуту отсыпал поганый сырдых, чтобы обыграть аустайдера на своей поганой открывашке? Стыдно за мазутных отродий, ой как стыдно!!! Зенит Чемпион!!!!
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evgevg13
1723598314
Сколько придурков в чате...
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R_a_i_n
1723601505
Прям элита Питерская собралась. Сливки так сказать.
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