Принято решение по кубковому матчу «Факел» – «Акрон» в Воронеже

Стало известно, пройдет ли в Воронеже ближайшая домашняя игра «Факела».
- «Факел» примет «Акрон» в четверг, 15 августа.
- Начало – в 18:00 мск.
- Это матч 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
Встречу не будут переносить в другой город, но болельщикам не разрешат посещать стадион.
В понедельник губернатор Воронежской области Александр Гусев поручил временно приостановить проведение массовых мероприятий в регионе для обеспечения безопасности.
Такое решение принято в связи с обстановкой в приграничных регионах России.
Источник: «Матч ТВ»