Принято решение по кубковому матчу «Факел» – «Акрон» в Воронеже

Стало известно, пройдет ли в Воронеже ближайшая домашняя игра «Факела».

«Факел» примет «Акрон» в четверг, 15 августа.

Начало – в 18:00 мск.

Это матч 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Встречу не будут переносить в другой город, но болельщикам не разрешат посещать стадион.

В понедельник губернатор Воронежской области Александр Гусев поручил временно приостановить проведение массовых мероприятий в регионе для обеспечения безопасности.

Такое решение принято в связи с обстановкой в приграничных регионах России.