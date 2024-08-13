В «Реале» приняли решение по Винисиусу, которому предлагают миллиард в Саудовской Аравии

«Реал» не хочет продавать Винисиуса Жуниора.
Саудовский «Аль-Ахли» вступил в переговоры с мадридским клубом и выразил готовность заплатить за игрока более 200 миллионов евро.
Позиция «Реала» осталась прежней – уход бразильского вингера возможен только в случае активации пункта о выкупе за 1 миллиард евро.
При этом самому Винисиусу могут повысить зарплату, чтобы он не думал о трансфере в «Аль-Ахли». Сейчас ему платят около 20 миллионов евро в год до уплаты налогов.
- Нападающего «Реала» хотят сделать лицом саудовской лиги в преддверии ЧМ-2034.
- Ему предложили самый дорогой контракт в истории футбола – более миллиарда евро за пять лет.
Источник: Marca