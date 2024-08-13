В «Реале» приняли решение по Винисиусу, которому предлагают миллиард в Саудовской Аравии

«Реал» не хочет продавать Винисиуса Жуниора.

Саудовский «Аль-Ахли» вступил в переговоры с мадридским клубом и выразил готовность заплатить за игрока более 200 миллионов евро.

Позиция «Реала» осталась прежней – уход бразильского вингера возможен только в случае активации пункта о выкупе за 1 миллиард евро.

При этом самому Винисиусу могут повысить зарплату, чтобы он не думал о трансфере в «Аль-Ахли». Сейчас ему платят около 20 миллионов евро в год до уплаты налогов.