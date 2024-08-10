Андрей Мостовой назвал цель «Зенита» на сезон РПЛ

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассчитывает как можно раньше выиграть золото РПЛ.

– Когда мы с вами говорили после Суперкубка, я в шуточной манере спрашивал, в каком туре «Зенит» обеспечит себе победу в нынешнем чемпионате. Не кажется, что сейчас уже можно начинать серьезно об этом говорить?

– Я уже ответил тогда: не знаю. Как говорил, так и скажу: хотелось бы как можно раньше обеспечить себе золото.

Если у «Зенита» дальше в этом сезоне все пойдет так же, как идет сейчас, то это, конечно, хорошо будет.

«Зенит» выиграл 6 последних сезонов РПЛ.

В 2025 году «Зениту» исполнится 100 лет.

Праздничная дата выпадает на майский уик-энд 30-го тура РПЛ.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?