Дзюба погасил все штрафы за нарушение ПДД

Нападающий Артем Дзюба разобрался со своими штрафами, собранными на дорогах. Все долги оплачены.

«После публикации футболист в тот же день быстренько обнулился – заплатил 6 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что Mercedes-Benz AMG S63 Дзюбы насобирал 100 штрафов меньше чем за год. В основном на тачке висели штрафы за гонки по Москве и Подмосковью. Например, 3 августа «Мерс» нападающего превысил скорость пять раз», – написал источник.

35-летний форвард находится в статусе свободного агента.

В прошлом сезоне Дзюба провел 26 матчей за «Локомотив», забил 4 гола, отдал 4 передачи.

Артем – лучший бомбардир в истории РПЛ.

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