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Дзюба погасил все штрафы за нарушение ПДД

10 августа 2024, 11:54
8

Нападающий Артем Дзюба разобрался со своими штрафами, собранными на дорогах. Все долги оплачены.

«После публикации футболист в тот же день быстренько обнулился – заплатил 6 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что Mercedes-Benz AMG S63 Дзюбы насобирал 100 штрафов меньше чем за год. В основном на тачке висели штрафы за гонки по Москве и Подмосковью. Например, 3 августа «Мерс» нападающего превысил скорость пять раз», – написал источник.

  • 35-летний форвард находится в статусе свободного агента.
  • В прошлом сезоне Дзюба провел 26 матчей за «Локомотив», забил 4 гола, отдал 4 передачи.
  • Артем – лучший бомбардир в истории РПЛ.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?

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Источник: телеграм-канал SHOT
Россия. Премьер-лига Дзюба Артем
Комментарии (8)
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Просто-333
1723281246
А права отдать не забыл?
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...уефан
1723281261
...родственник с северов, с вахты заехал, долги погасил в ГАИ и коммуналку оплатил за проживание, теперь поить неделю Артёмку безработного будет)...
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АлексМак
1723282521
пора начинать новые щёлкать
Ответить
"supermax"
1723282533
Кого вообще ипут его штрафы
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Cleaner
1723287875
В Питере новых штрафов насобирает!
Ответить
subbotaspartak
1723298197
За границу собрался?
Ответить
zigbert
1723358495
К чему бы это? Неужели проснулась совесть?
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