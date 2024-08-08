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  • Стало известно, сыграет ли Тюкавин с «Зенитом» – у форварда родилась дочка

Стало известно, сыграет ли Тюкавин с «Зенитом» – у форварда родилась дочка

8 августа 2024, 15:36
9

Футбольный менеджер Алексей Сафонов, представляющий интересы 22-летнего нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал о мотивации форвард на матч 4-го тура РПЛ с «Зенитом».

– В прошлом сезоне Константин забил 3 гола «Зениту» в двух матчах РПЛ. Можно ли сказать, что у него особый настрой на питерскую команду?

– Тюкавин относится к таким игрокам, которые раньше играли – Ларионов, Крутов, Макаров. Бывали игры, когда сборная выигрывала со счетом 1:0, 2:1, 3:2. Они во всех играх забивали. А бывают спортсмены и команды, которые выигрывают со счетом 5:0 и все голы забил. Когда высокое напряжение, Константин и «Спартаку» много забивает, и «Зениту». Чем сильнее соперник, тем больше удовольствия он получает. Тюкавин лучше настраивается на такие игры.

Пять мячей он не забивал. В прошлом сезоне Константин до последнего соревновался с Кассьеррой в гонке бомбардиров. Кассьерра смог оторваться только тогда, когда пять забил «Ахмату». Костя в каждой игре забивал по одному мячу, а не три или четыре. Он стабильный игрок. В каких-то играх он не забивал, но когда прорывает… У него сегодня родилась дочка. Я думаю, что в Питере он с особым настроем выйдет.

– «Динамо» удачно стартовало. Есть возможность побороться за титул.

– Прошел только третий тур. У некоторых зимой полкоманды меняется. Кто-то придет, кто-то уйдет. После трех туров несерьезно говорить о битве за титул. Игра с «Зенитом» будет лакмусовой бумажкой. Видно будет, какие амбиции у команд. Потому что «Зенит» на данный момент соперник, который выглядит лучше всех. В футбол играют футболисты, а не деньги. Нельзя загадывать, как все сложится и что будет. Посмотрим, эта игра должна показать, какие притязания.

  • Матч «Зенит»«Динамо» пройдет в Санкт-Петербурге 10 августа и начнется в 17:30 мск.
  • 22-летний Тюкавин в этом сезоне провел за бело-голубых 4 матча, забил 1 гол.

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Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Тюкавин Константин
Комментарии (9)
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Иван Петров 1986
1723127407
А что он рожал?
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Spirit_78
1723130425
Надо бы об этом защитникам сказать, предупредить, что он будет на эмоциях носиться)
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Cleaner
1723135415
Бухает Константин? А что, ИМЕЕТ ПРАВО!!!...)))
Ответить
somn
1723138034
Костю поздравляем!
Ответить
zigbert
1723141055
Такое событие заставит Тюкавина играть на пределе своих возможностей.
Ответить
Январь 59
1723144273
Я думаю Зенит сделает всё возможное, лишь бы Тюкавин не принимал участия в игре. А вероятнее всего в качестве бонуса предложат Константину условия лучше чем в Динамо.
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