Стало известно, сыграет ли Тюкавин с «Зенитом» – у форварда родилась дочка

Футбольный менеджер Алексей Сафонов, представляющий интересы 22-летнего нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал о мотивации форвард на матч 4-го тура РПЛ с «Зенитом».

– В прошлом сезоне Константин забил 3 гола «Зениту» в двух матчах РПЛ. Можно ли сказать, что у него особый настрой на питерскую команду?

– Тюкавин относится к таким игрокам, которые раньше играли – Ларионов, Крутов, Макаров. Бывали игры, когда сборная выигрывала со счетом 1:0, 2:1, 3:2. Они во всех играх забивали. А бывают спортсмены и команды, которые выигрывают со счетом 5:0 и все голы забил. Когда высокое напряжение, Константин и «Спартаку» много забивает, и «Зениту». Чем сильнее соперник, тем больше удовольствия он получает. Тюкавин лучше настраивается на такие игры.

Пять мячей он не забивал. В прошлом сезоне Константин до последнего соревновался с Кассьеррой в гонке бомбардиров. Кассьерра смог оторваться только тогда, когда пять забил «Ахмату». Костя в каждой игре забивал по одному мячу, а не три или четыре. Он стабильный игрок. В каких-то играх он не забивал, но когда прорывает… У него сегодня родилась дочка. Я думаю, что в Питере он с особым настроем выйдет.

– «Динамо» удачно стартовало. Есть возможность побороться за титул.

– Прошел только третий тур. У некоторых зимой полкоманды меняется. Кто-то придет, кто-то уйдет. После трех туров несерьезно говорить о битве за титул. Игра с «Зенитом» будет лакмусовой бумажкой. Видно будет, какие амбиции у команд. Потому что «Зенит» на данный момент соперник, который выглядит лучше всех. В футбол играют футболисты, а не деньги. Нельзя загадывать, как все сложится и что будет. Посмотрим, эта игра должна показать, какие притязания.