Андрей Мостовой объяснил смену имиджа: «В поисках белой полосы»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, почему перекрасил волосы в пепельный цвет.

– У вас произошла смена имиджа. Если не секрет, с чем она связана?

– В поисках белой полосы – назовем это так [улыбается]. А вообще, решил вернуться к такому варианту. Раз в год подобное у меня случается.

Кстати, уже вот в штангу попал [в матче 3‑го тура с «Ростовом»], чуть ближе стал к голу. Может в следующей игре уже и ворота залетит? Посмотрим.

26-летний Мостовой сыграл в 5 матчах за «Зенит» в этом сезоне, но не отметился результативными действиями.

Хавбек выступает за петербургский клуб с 2020 года.

Фото: ФК «Зенит»