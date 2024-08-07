В РФС отказались раскрывать соперников сборной России по матчам в сентябре

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил о согласовании организацией двух выездных матчей национальной команды в сентябре.
«Есть договоренность с рядом сборных о проведении матчей сборной в сентябре. Эти матчи согласованы с ФИФА и УЕФА. Тем не менее до окончательного подписания договоров с коллегами я бы предпочел какие-то дополнительные детали не раскрывать. Это будут выездные матчи», – сказал Митрофанов.
- Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил, что сборная России в сентябре сыграет во Вьетнаме с национальной командой этой страны и Таиландом. Точные даты игр не назывались.
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных соревнований с февраля 2022 года.
Источник: РИА Новости