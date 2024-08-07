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  • В РФС отказались раскрывать соперников сборной России по матчам в сентябре

В РФС отказались раскрывать соперников сборной России по матчам в сентябре

7 августа 2024, 12:42
1

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил о согласовании организацией двух выездных матчей национальной команды в сентябре.

«Есть договоренность с рядом сборных о проведении матчей сборной в сентябре. Эти матчи согласованы с ФИФА и УЕФА. Тем не менее до окончательного подписания договоров с коллегами я бы предпочел какие-то дополнительные детали не раскрывать. Это будут выездные матчи», – сказал Митрофанов.

  • Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил, что сборная России в сентябре сыграет во Вьетнаме с национальной командой этой страны и Таиландом. Точные даты игр не назывались.
  • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных соревнований с февраля 2022 года.

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Источник: РИА Новости
Россия. Премьер-лига Россия Митрофанов Максим
Комментарии (1)
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BRO_football
1723061717
И с каких пор даже товарищеские матчи надо согласовывать с УЕФА и ФИФА? А не пошли ли они к чёрту?
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