Сколько Федотов хочет отсудить у ЦСКА, атака на дом Месси, топ-трансфер «Барсы» и другие новости

«Спартак» сохраняет интерес к Кену из «Галатасарая»

«Манчестер Сити» продаст Альвареса «Атлетико» за 70+25 миллионов евро

Луческу в 79 лет возглавил сборную Румынии

Хавбек «Марселя» отклонил предложение «Зенита» по зарплате в 10 млн евро – есть реакция петербургского клуба

Стало известно, какую сумму Федотов требовал от ЦСКА – есть комментарий клуба

«Барселона» согласовала покупку лучшего бомбардира Евро-2024

Махачкалинское «Динамо» попросило ЭСК РФС рассмотреть пять судейских решений в матче с «Пари НН», а президент клуба выступил за пожизненную дисквалификацию арбитра Бобровского

Климатические активисты облили краской фасад виллы Месси стоимостью 11 миллионов – президент Аргентины отреагировал

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