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  • Гаджиев выступил за пожизненную дисквалификацию судьи Бобровского: «В глазах нашего народа он преступник»

Гаджиев выступил за пожизненную дисквалификацию судьи Бобровского: «В глазах нашего народа он преступник»

6 августа 2024, 20:46
2

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев считает, что арбитр Ян Бобровский больше не должен работать в РПЛ.

  • 34-летний судья обслуживал в воскресенье матч дагестанской команды с «Пари НН».
  • Нижегородцы победили со счетом 1:0.
  • «Динамо Мх» обратилось в ЭСК РФС по 5 судейским решениям Бобровского.

– Мы подали протест, такое безобразие нельзя оставлять. Почему совершается преступление? Потому что преступник надеется остаться безнаказанным. А он как преступник у нас, хе-хе.

– Бобровский – преступник?

В глазах нашего народа он преступник. Он возмутил 3,5 миллиона жителей Дагестана.

– Какое наказание вы сочли бы адекватным для Бобровского?

Пожизненная дисквалификация. Ему надо судить какую-нибудь любительскую лигу. Или можно отстранить его на пару лет, а потом начинать с любительских лиг.

Если он любит футбол и хочет вернуться, должен начинать с любителей – подготовительно-исправительная колония.

– Вы лично пытались поговорить с Бобровским после матча?

– Я бы, вообще, хотел поговорить, но коллеги сказали мне: «Муслимович, не надо, ты операции перенес, на колене и так далее, поправляй здоровье и береги себя».

– Что бы вы ему сказали?

– Просто хотел бы услышать, чем он руководствовался в своих решениях.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Динамо Мх Гаджиев Гаджи Бобровский Ян
Комментарии (2)
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mutabor0992
1722974059
А что так "аксакал" разволновался?Походу за столько лет на тренерском посту,так и не понял "схему".У кого "кресло" больше,тот и прав!
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balam
1722990502
Уважаемый,он многих возмутил.выражаю солидарность. и ВАР тоже в топку
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