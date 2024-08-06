Гаджиев выступил за пожизненную дисквалификацию судьи Бобровского: «В глазах нашего народа он преступник»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев считает, что арбитр Ян Бобровский больше не должен работать в РПЛ.

34-летний судья обслуживал в воскресенье матч дагестанской команды с «Пари НН».

Нижегородцы победили со счетом 1:0.

«Динамо Мх» обратилось в ЭСК РФС по 5 судейским решениям Бобровского.

– Мы подали протест, такое безобразие нельзя оставлять. Почему совершается преступление? Потому что преступник надеется остаться безнаказанным. А он как преступник у нас, хе-хе.

– Бобровский – преступник?

– В глазах нашего народа он преступник. Он возмутил 3,5 миллиона жителей Дагестана.

– Какое наказание вы сочли бы адекватным для Бобровского?

– Пожизненная дисквалификация. Ему надо судить какую-нибудь любительскую лигу. Или можно отстранить его на пару лет, а потом начинать с любительских лиг.

Если он любит футбол и хочет вернуться, должен начинать с любителей – подготовительно-исправительная колония.

– Вы лично пытались поговорить с Бобровским после матча?

– Я бы, вообще, хотел поговорить, но коллеги сказали мне: «Муслимович, не надо, ты операции перенес, на колене и так далее, поправляй здоровье и береги себя».

– Что бы вы ему сказали?

– Просто хотел бы услышать, чем он руководствовался в своих решениях.