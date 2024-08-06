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Президент РПЛ высказался о ситуации с Соболевым

6 августа 2024, 17:24
5

Президент российской Премьер-лиги Александр Алаев прокомментировал положение Александра Соболева в «Спартаке».

  • С 23 июля форвард отстранен от тренировок с основой.
  • Он якобы сказал, что хочет уйти в «Зенит».
  • 27-летний футболист в «Спартаке» с 2020 года.
  • Его статистика: 140 матчей, 58 голов и 32 ассиста.

«У Александра Соболева есть контракт, он является яркой звездой лиги, но не играет. Меня это расстраивает, но это не мое дело, а взаимоотношение клуба и, возможно, третьей стороны.

Желаю Александру, чтобы он поскорее решил все вопросы и вернулся к своей профессии, к тому, что он умеет делать лучше всего – забивать голы, приносить очки и радовать болельщиков», – сказал Алаев.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Соболев Александр Алаев Александр
Комментарии (5)
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...уефан
1722955658
...чего этому дурню надо было? И так в соболях ходил...
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ВасяК
1722955884
И мы про то???Чего ему не хватало у нас???Есть конкуренция,выигрывай её!!!А ты Саша г...он б..овый получается!!!
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ivany4
1722956418
Нянчатся с этой дубиной, как с малым ребенком.)) Кто ему мешает, набирай форму и проси агента о продаже в любой другой клуб. Пусть выполняет свои обязанности, нет подавай в суд на него. Стыдно за взрослых дядек, которые ему оказывают медвежью услугу!
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Серый212918
1723054350
Дельфин за бабло и за трансов играть выйдет. Честь, совесть, это не про него.
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