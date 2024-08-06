Президент РПЛ высказался о ситуации с Соболевым

Президент российской Премьер-лиги Александр Алаев прокомментировал положение Александра Соболева в «Спартаке».
- С 23 июля форвард отстранен от тренировок с основой.
- Он якобы сказал, что хочет уйти в «Зенит».
- 27-летний футболист в «Спартаке» с 2020 года.
- Его статистика: 140 матчей, 58 голов и 32 ассиста.
«У Александра Соболева есть контракт, он является яркой звездой лиги, но не играет. Меня это расстраивает, но это не мое дело, а взаимоотношение клуба и, возможно, третьей стороны.
Желаю Александру, чтобы он поскорее решил все вопросы и вернулся к своей профессии, к тому, что он умеет делать лучше всего – забивать голы, приносить очки и радовать болельщиков», – сказал Алаев.
Источник: «РБ Спорт»