Президент РПЛ высказался о ситуации с Соболевым

Президент российской Премьер-лиги Александр Алаев прокомментировал положение Александра Соболева в «Спартаке».

С 23 июля форвард отстранен от тренировок с основой.

Он якобы сказал, что хочет уйти в «Зенит».

27-летний футболист в «Спартаке» с 2020 года.

Его статистика: 140 матчей, 58 голов и 32 ассиста.

«У Александра Соболева есть контракт, он является яркой звездой лиги, но не играет. Меня это расстраивает, но это не мое дело, а взаимоотношение клуба и, возможно, третьей стороны.

Желаю Александру, чтобы он поскорее решил все вопросы и вернулся к своей профессии, к тому, что он умеет делать лучше всего – забивать голы, приносить очки и радовать болельщиков», – сказал Алаев.