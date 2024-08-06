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  • Бывший игрок «Барселоны» может перейти в команду Фабрегаса

Бывший игрок «Барселоны» может перейти в команду Фабрегаса

6 августа 2024, 08:31
1

Бывшего полузащитника «Барселоны» Серхи Роберто предложили «Комо», который возглавляет экс-полузащитник «блауграны» Сеск Фабрегас.

32-летний Серхи Роберто покинул каталонский клуб летом на правах свободного агента. Фабрегас стал главным тренером «Комо» с 16 июля.

«Комо» в прошлом сезоне стал вторым в Серии B и вышел в Серию A.

  • Фабрегас уже был и.о. главного тренера этой команды в ноябре-декабре прошлого года. Тогда под его руководством «Комо» в 5 матчах одержал 3 победы при 1 ничьей и 1 поражении.
  • Серхи Роберто в прошлом сезоне сыграл за «Барселону» 24 матча, забил 3 гола, отдал 3 передачи.

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Источник: страница Николо Скиры в соцсети X
Италия. Серия А Испания. Примера Комо Барселона Роберто Серджи Фабрегас Сеск
Комментарии (1)
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zigbert
1722965107
Для Комо такой игрок вообще находка.
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