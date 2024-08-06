Бывший игрок «Барселоны» может перейти в команду Фабрегаса

Бывшего полузащитника «Барселоны» Серхи Роберто предложили «Комо», который возглавляет экс-полузащитник «блауграны» Сеск Фабрегас.

32-летний Серхи Роберто покинул каталонский клуб летом на правах свободного агента. Фабрегас стал главным тренером «Комо» с 16 июля.

«Комо» в прошлом сезоне стал вторым в Серии B и вышел в Серию A.