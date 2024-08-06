Бывший игрок «Барселоны» может перейти в команду Фабрегаса

Бывшего полузащитника «Барселоны» Серхи Роберто предложили «Комо», который возглавляет экс-полузащитник «блауграны» Сеск Фабрегас.
32-летний Серхи Роберто покинул каталонский клуб летом на правах свободного агента. Фабрегас стал главным тренером «Комо» с 16 июля.
«Комо» в прошлом сезоне стал вторым в Серии B и вышел в Серию A.
- Фабрегас уже был и.о. главного тренера этой команды в ноябре-декабре прошлого года. Тогда под его руководством «Комо» в 5 матчах одержал 3 победы при 1 ничьей и 1 поражении.
- Серхи Роберто в прошлом сезоне сыграл за «Барселону» 24 матча, забил 3 гола, отдал 3 передачи.
Источник: страница Николо Скиры в соцсети X