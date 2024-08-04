Орлов: «Соболев переоценил себя – зачем он «Зениту»?»

Геннадий Орлов раскритиковал поведение форварда «Спартака» Александра Соболева.

С 23 июля футболист отстранен от тренировок с основой.

Сообщалось о его желании перейти в «Зенит».

Клубам не удается договориться о сумме трансфера.

«Соболев не может играть в тот скоростной футбол, который сейчас пытается показывать команда Станковича. Я смотрел на Комличенко. Мощный, центральный форвард «Ростова». Но он немобильный. Все время стоит в одном месте.

А, например, Кассьера – хитренький, может и во фланг отскочить, и в другом месте открыться.

А Соболев... Кстати, он сейчас вообще где? Его действительно отстранили от тренировок? Хм.

Сказал Станковичу после поражения от «Оренбурга», что не был должным образом настроен на матч, так как думал о переходе в «Зенит»? Интересно... А на что он рассчитывал?

У Соболева разве уже был подписан контракт с питерцами? Возможно, он сам себя видел в команде Семака? Понятно, что его кто-то лоббировал, продвигал. Но сейчас вы можете представить этого нападающего в составе сине-бело-голубых? Зачем? «Зенит» прекрасен и без него.

Если помните, я был одним из тек, кто выступал против возможного перехода Соболева в питерский клуб. Понимал, что это не футболист для «Зенита». А время показывает, что он и «Спартаку» – то не подходит!

Проанализируйте просто его поведение. Он себя очень любит в футболе... Поставил себя выше остальных. Ну это очень странная ситуация. «Я хочу в «Зенит»... Одного желания мало.

Разве он сильнее Кассьерры, лучшего бомбардира прошлого сезона? Кого он вытеснит из состава? Глушенкова? Педро?

Ну и потом, если у тебя не складывается с «Зенитом», почему ты не продолжишь играть за «Спартак» – команду с традициями, армией болельщиков?! Будь профессионалом.

А Соболев просто отстоял на поле в матче с «Оренбургом». Никакой от него пользы не было, потому что он, видите ли, всеми мыслями уже был в другой команде. Несерьезно!

Соболеву почему-то все не нравится... Не знаю, что будет с ним дальше. Наверное, надо садиться и разговаривать со Станковичем, а не выбивать себе особые условия. Просто переоценил себя... Где качества, где мастерство?

Вот Глушенков – футболист. Забивает, отдает. Ему и угловые доверяют в новой команде. Почему? Уже есть авторитет, уровень.

Сейчас «Спартак» выиграл два матча подряд. Выиграет еще три, и все про нападающего по фамилии Соболев забудут! Мудрее надо быть, мудрее«, – сказал Орлов.

27-летний нападающий в «Спартаке» с 2020 года.

Его статистика: 140 матчей, 58 голов и 32 ассиста.

Рыночная стоимость Соболева – 7,5 млн евро.

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