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Орлов: «Соболев переоценил себя – зачем он «Зениту»?»

4 августа 2024, 13:50
6

Геннадий Орлов раскритиковал поведение форварда «Спартака» Александра Соболева.

  • С 23 июля футболист отстранен от тренировок с основой.
  • Сообщалось о его желании перейти в «Зенит».
  • Клубам не удается договориться о сумме трансфера.

«Соболев не может играть в тот скоростной футбол, который сейчас пытается показывать команда Станковича. Я смотрел на Комличенко. Мощный, центральный форвард «Ростова». Но он немобильный. Все время стоит в одном месте.

А, например, Кассьера – хитренький, может и во фланг отскочить, и в другом месте открыться.

А Соболев... Кстати, он сейчас вообще где? Его действительно отстранили от тренировок? Хм.

Сказал Станковичу после поражения от «Оренбурга», что не был должным образом настроен на матч, так как думал о переходе в «Зенит»? Интересно... А на что он рассчитывал?

У Соболева разве уже был подписан контракт с питерцами? Возможно, он сам себя видел в команде Семака? Понятно, что его кто-то лоббировал, продвигал. Но сейчас вы можете представить этого нападающего в составе сине-бело-голубых? Зачем? «Зенит» прекрасен и без него.

Если помните, я был одним из тек, кто выступал против возможного перехода Соболева в питерский клуб. Понимал, что это не футболист для «Зенита». А время показывает, что он и «Спартаку» – то не подходит!

Проанализируйте просто его поведение. Он себя очень любит в футболе... Поставил себя выше остальных. Ну это очень странная ситуация. «Я хочу в «Зенит»... Одного желания мало.

Разве он сильнее Кассьерры, лучшего бомбардира прошлого сезона? Кого он вытеснит из состава? Глушенкова? Педро?

Ну и потом, если у тебя не складывается с «Зенитом», почему ты не продолжишь играть за «Спартак» – команду с традициями, армией болельщиков?! Будь профессионалом.

А Соболев просто отстоял на поле в матче с «Оренбургом». Никакой от него пользы не было, потому что он, видите ли, всеми мыслями уже был в другой команде. Несерьезно!

Соболеву почему-то все не нравится... Не знаю, что будет с ним дальше. Наверное, надо садиться и разговаривать со Станковичем, а не выбивать себе особые условия. Просто переоценил себя... Где качества, где мастерство?

Вот Глушенков – футболист. Забивает, отдает. Ему и угловые доверяют в новой команде. Почему? Уже есть авторитет, уровень.

Сейчас «Спартак» выиграл два матча подряд. Выиграет еще три, и все про нападающего по фамилии Соболев забудут! Мудрее надо быть, мудрее«, – сказал Орлов.

  • 27-летний нападающий в «Спартаке» с 2020 года.
  • Его статистика: 140 матчей, 58 голов и 32 ассиста.
  • Рыночная стоимость Соболева – 7,5 млн евро.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Соболев Александр Орлов Геннадий
Комментарии (6)
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партизан84
1722770175
Главная проблема Соболя - скудоумие. При всех спортивных данных он уже на пути к разрушению карьеры. А еще хуже, что агент и семья похоже только усугубляют ситуацию.
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ОК, Зенит!
1722770482
Главная проблема Соболева - нарциссизм. Он себя любит в футболе, а не футбол в себе. Заносчивый, самолюбивый, недалекий, капризный, бесталанный игрок. Игрочишка. Для Зенита - пустое место. Шлифмашинка для скамейки.
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subbotaspartak
1722770900
Теперь он вообще зачем, если Спартак не вернёт
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Cleaner
1722778664
Мудрее - это не про Дельфина...(((
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oyabun
1722791242
Здравые, правильные выводы от Орлова.
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