Карпин высказался об игре Глушенкова

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопросы об игре 3-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:5).

– Можно ли сказать, что ваша команда сегодня не справилась с Глушенковым?

– Точно нет. Не справились не только с Глушенковым, но и с «Зенитом». Ему же кто‑то мяч отдавал? Или он сам брал мяч, всех обыгрывал и забивал?

– Что изменилось в «Ростове» и «Зените» с прошлой игры (2:1 в пользу петербуржцев в 30-м туре прошлого сезона)?

– Я бы отделил результат от игры. Не скажу, что в игре была особая разница, в результате – да. «Зенит» не прощает ошибки. Мы не допускали такие ошибки в конце прошлого сезона, а в этом допустили.

– Какой из команд под силу обыграть «Зенит» в этом сезоне?

– Есть вопросы еще?

– Как справиться с Глушенковым?

– Не надо справляться с ним. Ему же кто‑то передачи отдает. Надо с «Зенитом» справляться, а не с Глушенковым.

– Вы говорили, что Глушенкову надо во всем прибавлять. Он прибавил?

– Во всем – не знаю, в чем‑то – да. Как минимум, партнеры стали лучше.

Глушенков в прошедшем матче забил 3 гола и отдал 1 передачу. Всего на его счету 6 мячей в нынешнем чемпионате России.

Ранее сообщалось о разногласиях между Карпиным и Глушенковым. Из-за них тренер якобы не вызывает футболиста в национальную команду.

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