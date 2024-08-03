Третий тур Российской Премьер-Лиги между «Ахматом» и «Локомотивом» пройдет на стадионе «Ахмат-Арена» 4 августа 2024 года. Оба клуба имеют свои сильные и слабые стороны, что делает этот матч интересным для анализа. Давайте проанализируем статистику и результаты последних матчей, чтобы сделать обоснованный прогноз на исход этого матча.
Анализ команды «Ахмат»
- Форма: В последних 5 играх «Ахмат» забил 9 голов и пропустил 4, показывая хорошую результативность и надежную оборону.
- Статистика голов: Среднее количество голов, забиваемых командой, составляет 1.80 за игру, а пропускают они в среднем 0.80 гола за игру.
Недавние результаты:
- Победа над «Пари НН» (4-1) в Кубке России
- Ничья с «Оренбургом» (0-0)
- Ничья с «Краснодаром» (1-1)
- Ничья с «ЦСКА» (2-2) в товарищеском матче
- Победа над «Иртышом» (2-0) в товарищеском матче
«Aхмат» не проигрывает в 7 последних матчах и забивает в 6 из 8 последних матчей, что говорит о стабильной атакующей игре.
Анализ команды «Локомотив»
- Форма: В последних 5 играх «Локомотив» забил 9 голов и пропустил 10, показывая высокую результативность, но слабую оборону.
- Статистика голов: Среднее количество голов, забиваемых командой, составляет 1.80 за игру, а пропускают они в среднем 2.00 гола за игру.
Недавние результаты:
- Победа над «Ростовом» (1-0) в Кубке России
- Поражение от «Динамо» (1-3)
- Победа над «Акроном» (3-2)
- Поражение от «Рубина» (3-4) в товарищеском матче
- Ничья с «Партизаном» (1-1) в товарищеском матче
«Локомотив» пропускает в 8 из 10 последних матчей и имеет проблемы с обороной, несмотря на успешные выступления в атаке.
Личные встречи
В последних личных встречах между этими командами:
- 07.04.2024: «Ахмат» 0-2 «Локомотив»
- 11.11.2023: «Локомотив» 2-1 «Ахмат»
- 11.03.2023: «Ахмат» 0-1 «Локомотив»
- 04.09.2022: «Локомотив» 1-2 «Ахмат»
- 19.03.2022: «Ахмат» 2-3 «Локомотив»
«Локомотив» побеждает в 3 последних очных матчах, что дает им психологическое преимущество.
Прогноз на матч
Учитывая текущую форму команд, их результаты в последних матчах и личные встречи, «Локомотив» выглядит сильнее в атаке, но имеет значительные проблемы в обороне. «Ахмат», напротив, показывает стабильную игру в обороне и забивает достаточно голов. Важным фактором будет домашнее преимущество «Ахмата», который играет на своем поле.
Рекомендация: Победа хозяев («Ахмат») за коэффициент 2.30