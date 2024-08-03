Третий тур Российской Премьер-Лиги между «Ахматом» и «Локомотивом» пройдет на стадионе «Ахмат-Арена» 4 августа 2024 года. Оба клуба имеют свои сильные и слабые стороны, что делает этот матч интересным для анализа. Давайте проанализируем статистику и результаты последних матчей, чтобы сделать обоснованный прогноз на исход этого матча.

Анализ команды «Ахмат»

Форма : В последних 5 играх «Ахмат» забил 9 голов и пропустил 4, показывая хорошую результативность и надежную оборону.

: В последних 5 играх «Ахмат» забил 9 голов и пропустил 4, показывая хорошую результативность и надежную оборону. Статистика голов: Среднее количество голов, забиваемых командой, составляет 1.80 за игру, а пропускают они в среднем 0.80 гола за игру.

Недавние результаты:

Победа над «Пари НН» (4-1) в Кубке России

Ничья с «Оренбургом» (0-0)

Ничья с «Краснодаром» (1-1)

Ничья с «ЦСКА» (2-2) в товарищеском матче

Победа над «Иртышом» (2-0) в товарищеском матче

«Aхмат» не проигрывает в 7 последних матчах и забивает в 6 из 8 последних матчей, что говорит о стабильной атакующей игре.

Анализ команды «Локомотив»

Форма : В последних 5 играх «Локомотив» забил 9 голов и пропустил 10, показывая высокую результативность, но слабую оборону.

: В последних 5 играх «Локомотив» забил 9 голов и пропустил 10, показывая высокую результативность, но слабую оборону. Статистика голов: Среднее количество голов, забиваемых командой, составляет 1.80 за игру, а пропускают они в среднем 2.00 гола за игру.

Недавние результаты:

Победа над «Ростовом» (1-0) в Кубке России

Поражение от «Динамо» (1-3)

Победа над «Акроном» (3-2)

Поражение от «Рубина» (3-4) в товарищеском матче

Ничья с «Партизаном» (1-1) в товарищеском матче

«Локомотив» пропускает в 8 из 10 последних матчей и имеет проблемы с обороной, несмотря на успешные выступления в атаке.

Личные встречи

В последних личных встречах между этими командами:

07.04.2024 : «Ахмат» 0-2 «Локомотив»

: «Ахмат» 0-2 «Локомотив» 11.11.2023 : «Локомотив» 2-1 «Ахмат»

: «Локомотив» 2-1 «Ахмат» 11.03.2023 : «Ахмат» 0-1 «Локомотив»

: «Ахмат» 0-1 «Локомотив» 04.09.2022 : «Локомотив» 1-2 «Ахмат»

: «Локомотив» 1-2 «Ахмат» 19.03.2022: «Ахмат» 2-3 «Локомотив»

«Локомотив» побеждает в 3 последних очных матчах, что дает им психологическое преимущество.

Прогноз на матч

Учитывая текущую форму команд, их результаты в последних матчах и личные встречи, «Локомотив» выглядит сильнее в атаке, но имеет значительные проблемы в обороне. «Ахмат», напротив, показывает стабильную игру в обороне и забивает достаточно голов. Важным фактором будет домашнее преимущество «Ахмата», который играет на своем поле.

Рекомендация: Победа хозяев («Ахмат») за коэффициент 2.30