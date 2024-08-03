Российским судьям повысили зарплату

Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев заявил, что российские арбитры теперь будут зарабатывать больше.

– Порядок оплаты у судей не меняется?

– Тема с повышением достигла своего логического конца. Если раньше мы шли лесенкой (последние 12 матчей, потом 20), то с этого сезона судьи получают повышенную оплату с первой игры. То есть все матчи чемпионата будут иметь одну ставку, повышенную.

– Напомните размер?

– 200 тысяч рублей за матч до вычета НДФЛ для главного арбитра и 100 тысяч – для ассистента.

– А «лесенка» эта как работала?

– Два года назад по максимальной ставке оплачивались только последние 12 туров. В прошлом сезоне – последние 20. А теперь она будет единой с 1-го по 30-й тур.

– С чем это было связано?

– Когда мы эту систему вводили, были времена финансовой неопределeнности. С клубами договорились: давайте, чтобы это бремя сразу на вас не падало, увеличивать гонорар судьи поэтапно.

А поскольку самые важные матчи, как правило, происходят под конец чемпионата, когда определяются призeры и вылетающие, в них зачастую работают арбитры, лучше всех зарекомендовавшие себя в сезоне.

Соответственно, и оплаты они заслуживают повышенной. В этом вся логика.

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