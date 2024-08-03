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Российским судьям повысили зарплату

3 августа 2024, 11:59
17

Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев заявил, что российские арбитры теперь будут зарабатывать больше.

– Порядок оплаты у судей не меняется?

– Тема с повышением достигла своего логического конца. Если раньше мы шли лесенкой (последние 12 матчей, потом 20), то с этого сезона судьи получают повышенную оплату с первой игры. То есть все матчи чемпионата будут иметь одну ставку, повышенную.

– Напомните размер?

200 тысяч рублей за матч до вычета НДФЛ для главного арбитра и 100 тысяч – для ассистента.

– А «лесенка» эта как работала?

– Два года назад по максимальной ставке оплачивались только последние 12 туров. В прошлом сезоне – последние 20. А теперь она будет единой с 1-го по 30-й тур.

– С чем это было связано?

– Когда мы эту систему вводили, были времена финансовой неопределeнности. С клубами договорились: давайте, чтобы это бремя сразу на вас не падало, увеличивать гонорар судьи поэтапно.

А поскольку самые важные матчи, как правило, происходят под конец чемпионата, когда определяются призeры и вылетающие, в них зачастую работают арбитры, лучше всех зарекомендовавшие себя в сезоне.

Соответственно, и оплаты они заслуживают повышенной. В этом вся логика.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (17)
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NewLife
1722675792
По-моему, за особо качественное судейство надо еще больше повысить зарплату Казарцеву и Карасеву, чтобы остальные видели, с кого брать пример и как судить Спартак и синит))
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JIEGEHDA
1722675850
Если сравнить зп с судьями из АПЛ или Ла лиги (другие просто не знаю) то маленькие . Если смотреть на то что за сезон если отработать все 30 туров главным это 6 лямов не так много (для судьи тем более главного и тем более в высшей Лиге) но это и не так мало . Я к тому что хватит брать взятки .
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Цугундeр
1722676083
"Российским судьям повысили зарплату .." Прям , начало блатного куплета..) .. Там были девочки Маруся ,Роза , Рая...И с ними вместе Паша Шмаровоз.
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nik55
1722677339
просто теперь взятки будут крупнее
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Spartak_forv@
1722684202
Осталось ввести приличные такие штрафы за допущенные ошибки
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Каратель помойников
1722685692
Ну теперь я спокоен,не будет голодных обмороков на поле.а простые обмороки в желто-черной форме так и будут шляться по полю
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Из Твери Леха
1722685772
Вот куда идти надо, в судьи футбольные.
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