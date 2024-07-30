«Милан» может купить Скуффета у «Кальяри» из-за травмы Спортиелло

Вратарь «Милана» Марко Спортиелло сильно порезал руку в отеле в Нью-Йорке во время предсезонного тура команды. По данным La Gazzetta dello Sport, 32-летний голкипер проходит обследования, чтобы понять, требуется ли ему операция.

Ожидается, что из-за этого повреждения Спортиелло не сможет играть как минимум два месяца. Ему на замену «россонери» могут подписать вратаря «Кальяри» Симоне Скуффета, чья стоимость оценивается в 3 миллиона евро. Переговоры между клубами медленно продвигаются.