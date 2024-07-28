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Реакция Губерниева на победу «Спартака» над «Химками»

28 июля 2024, 20:30
14

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на победу «Спартака» в РПЛ.

В матче 2-го тура московская команда обыграла со счетом 3:1 «Химки». Эта победа стала первой для Деяна Станковича на посту главного тренера «Спартака».

«Интересно, либо это «Спартак» обретает себя, либо просто соперник пока недостаточно хорош. После ухода Талалаева я не верю в «Химки». Нужно еще дать «Спартаку» возможность попробовать проявить себя на протяжении нескольких матчей, которые будут как лакмусовая бумажка. Тогда все будет понятно – и с тренером, и со «Спартаком».

Тем не менее первая высота взята. «Спартак» после невыразительного старта в целом выглядел ничего. Посмотрим, что будет дальше», – сказал Губерниев.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Химки Губерниев Дмитрий
Комментарии (14)
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subbotaspartak
1722188175
"Нужно еще дать «Спартаку» возможность попробовать проявить себя на протяжении нескольких матчей!... Гениальная идея!
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...уефан
1722189317
...вот, меньше всего, тут комментов Губы ждут!...
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BoevStas1
1722191617
После старта))это не биатлон, только второй тур ..Блин биатлон смотрел,он мне нравился,ну не в футбол ведь...иди в родную греблю..хайпушники Хренов
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wratyew
1722192403
Ребят, кто любит ставить. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Есть отличный 11-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «серебряный прогноз». Сайт выходит на первом месте. МАТЧ ТВ о них говорил. Прогнозы играют до победы!
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"supermax"
1722192714
Тебе бы открытие олимпиады в Париже комментировать
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O-kolesov
1722194273
Почему в таблице Спартак стоит выше Рубина и Акрона? Любимое место Спартака 9-е.
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алдан2014
1722201513
Воспеватель гомо олимпиады прорезался. Ну и кто постоянно пихает его никчемные высказывания? Уже всем ясно ,что это заказ. Кто этот Х? Который с упорством пишет про губерниева ? Может его дружок по олимпиаде,который тоже болеет от гомосятины и трансвеститов?
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