Реакция Губерниева на победу «Спартака» над «Химками»

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на победу «Спартака» в РПЛ.

В матче 2-го тура московская команда обыграла со счетом 3:1 «Химки». Эта победа стала первой для Деяна Станковича на посту главного тренера «Спартака».

«Интересно, либо это «Спартак» обретает себя, либо просто соперник пока недостаточно хорош. После ухода Талалаева я не верю в «Химки». Нужно еще дать «Спартаку» возможность попробовать проявить себя на протяжении нескольких матчей, которые будут как лакмусовая бумажка. Тогда все будет понятно – и с тренером, и со «Спартаком».

Тем не менее первая высота взята. «Спартак» после невыразительного старта в целом выглядел ничего. Посмотрим, что будет дальше», – сказал Губерниев.

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